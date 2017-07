Se retiró del fútbol para salvarle la vida a su sobrino de 9 meses

Alejandro Benítez, delantero de 30 años de Central Larroque de Entre Ríos, tuvo que abandonar la actividad de alto rendimiento para someterse a una operación y donar parte de su hígado. “No lo dudé, primero estaba su salud”, dijo el ahora exgoleador

En la cabeza de los futbolistas siempre está el deseo de hacer felices a varias personas, ya sea por sus goles, gambetas o rendimientos adentro de una cancha. Al menos eso era lo que antes pensaba Alejandro Benítez, goleador del Club Central Larroque de Entre Ríos, quien terminó siendo héroe por un enorme gesto que brindó afuera del rectángulo de juego.

“Lulo”, como lo conocen, tomó una gran decisión en su vida: dejar la actividad profesional en el Torneo Argentino C para someterse a una compleja operación y donarle parte de su hígado a su sobrino Milo, de apenas 9 meses. El exdelantero, quien también trabaja en una granja avícola, no dudó ni un segundo en dar todo por su familiar, por más que la determinación implicara el fin de su carrera.

“Primero estaba la salud de mi sobrino, no me importaba ​nada m​​ás​”, dijo el ahora exjugador en una entrevista. “Somos tres hermanos de una familia muy unida. Cuando me lo dijeron, ni lo dudé. Tenía claro que debía abandonar el fútbol, pero no me importó. Es más, jamás me voy a arrepentir de lo que hice”, agregó.

La enfermedad de Milo

El bebé sufría una obstrucción de los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar y ningún tratamiento había podido remediarlo, por lo que únicamente quedó la opción del trasplante.

Primero iban a intervenir a Natalia, mamá de la criatura y hermana de Alejandro, pero como ya había sido operada del corazón, eso quedó descartado.

En tanto, el papá de Milo, Willy, no era compatible, por lo que se recurrió al propio Lulo, quien entró al quirófano para ser operado durante siete horas, mientras que Milo estuvo doce.

Todo, afortunadamente, salió de la manera correcta y Benítez, que este mes disputó su último partido con Central Larroque, tendrá un tiempo prolongado de recuperación.

Volverá a patear una pelota, pero no podrá jugar profesionalmente, por la exposición a los golpes. De todas formas, pudo celebrar el mejor gol de su vida: salvarle la vida a su sobrino. Además, otra gran noticia: él y su mujer van a ser padres por primera vez.