Serena Williams fue campeona en Australia









La estadounidense Serena Williams, considerada como una de las mejores tenistas de toda la historia, estiró a 23 su colección de títulos de Grand Slam, al adjudicarse hoy el abierto de Australia tras superar en la final a su hermana mayor Venus por 6-4 y 6-4.

Serena, que desde el lunes desplazará a la alemana Angelique Kerber de la cima del escalafón mundial, necesitó una hora y 24 minutos para doblegar a Venus (17° del ranking). En finales de Grand Slam solo perdió dos veces en nueve enfrentamientos, y además le ganó ocho de los últimos nueve partidos que animaron.

"No habría alcanzado los 23 títulos sin vos. De hecho no estaría en ningún lado. Sos la que me motiva, la única razón por la que existen las hermanas Williams. Completaste un regreso increíble", le dijo Serena durante la entrega de premios a su hermana, de vuelta al primer plano tras varios problemas físicos.

"Serena Williams, esta es mi hermana pequeña, chicos. Lograste algo asombroso, tu victoria siempre fue mi victoria. Creo que lo sabés, estoy muy orgullosa de vos", sostuvo antes Venus.

TÍTULO 23 | #SerenaWilliams Es considerada como una de las mejores tenistas de toda la historiahttps://t.co/X0h0w9QtI9 — Diario HOY (@diariohoynet) 28 de enero de 2017