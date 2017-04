Sevilla vende cara la salida de Sampaoli y lanza fuerte advertencia

El club español está dispuesto a iniciar acciones legales contra la AFA en caso de que comience una negociación oficial para contratar al entrenador. Marcelo Tinelli se bajó del viaje a Europa por prescripción médica

La decisión de cambiar al entrenador de la Selección argentina le puede terminar costando mucho más caro de lo previsto al nuevo gobierno de la AFA que encabeza Claudio Tapia, el cual aún no completa ni 20 días en el poder. Es que ayer, luego de conocerse las firmes intenciones de tentar a Jorge Sampaoli para que se haga cargo del equipo nacional, el club Sevilla de España, en el cual el técnico se encuentra dirigiendo, lanzó una fuerte advertencia que podría tener un alto costo para la entidad de calle Viamonte, justo en el momento en que además debe indemnizar a Edgardo Bauza y saldar una deuda con el cuerpo técnico de Gerardo Martino.

Concretamente, desde Sevilla quieren sacarle una tajada económica a la posible salida de Sampaoli y recordaron que tiene contrato vigente con este club hasta junio de 2018. Por ende, consideran que una eventual negociación de la AFA con el técnico significaría una falta de respeto al vínculo que une al DT con la institución sevillana, y hasta podría ocasionar un perjuicio deportivo.

En el caso de que Sampaoli decida interrumpir su contrato con Sevilla para dirigir a la Selección, el club español se vería obligado a salir a buscar a otro entrenador, sin tener la certeza de que esta gestión le pudiese resultar beneficiosa desde el punto de vista económico. De esta manera, el club no solo pretende hacer valorar la cláusula de salida de Sampaoli, tasada en unos 1.500.000 euros, sino que además advierte sobre una posible demanda a la AFA por daños, al verse alterado el presupuesto del club ante una eventual sucesión que no fue impulsada por una decisión propia de la institución, sino más bien por un interés particular de una entidad como la AFA.

“El Sevilla FC consideraría una falta de respeto, al tiempo que inaceptable, cualquier reunión o contacto destinado a que el entrenador proceda a la ruptura contractual con este club, y por tanto no dudará en hacer valer sus derechos”, señala el comunicado.

Claudio Tapia tiene previsto viajar hoy a España para reunirse con Sampaoli, pero no se descarta una reunión con Diego Pablo Simeone, Lionel Messi y Javier Mascherano.

Con este panorama: ¿cuántos encuentros podrá concretar el Chiqui en su primera salida al exterior como presidente de la AFA?