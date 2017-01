“Siento orgullo por formar parte de este plantel”

Israel Damonte analizó, en diálogo exclusivo con Hoy, lo que dejó 2016 para Estudiantes. Además, valoró el esfuerzo del equipo: “Vamos a jugar la Libertadores, algo que muchos no podrán hacer”

A pocos días para el inicio de la pretemporada albirroja, Israel Damonte dialogó con Hoy y repasó la temporada futbolística del Pincha. El platinado mediocampista fue uno de los puntos más altos de Estudiantes a lo largo del último semestre, convirtiéndose en pieza clave en ese arranque furioso del equipo, que se mantuvo como único líder e invicto hasta la undécima fecha. Ayer, el volante valoró la clasificación a la Copa Libertadores 2017, lograda en el primer torneo de 2016, tras vencer a Godoy Cruz.

—¿Cómo están para lo que viene?

—Tenemos un año movido que comienza con la pretemporada. En la reanudación del torneo vamos a tener que recuperar lo que nos llevó a ser punteros.

—¿Cómo se explica el bajón de los últimos partidos?

—Me parece que sufrimos de más con el tema de los lesionados. En lo psicológico, creo que eso afectó al grupo. En treinta días se lesionaron Cavallaro, Mariano (Andújar), González Pirez, Schunke, el Chavo (Desábato). Más allá de lo táctico, el plantel sintió sus bajas. Me enfoco en eso más que en lo futbolístico.

—¿Te sentís, como se ve de afuera, un baluarte del equipo?

—Haciendo un balance, creo que fue uno de los mejores años que tuve. Me sentí bien dentro del esquema del equipo. Y ayudó mucho la confianza del cuerpo técnico, desde aquel partido de verano con Racing. Siempre me hicieron sentir importante y eso me dio confianza. También debo agradecer a los dirigentes, que me renovaron a mi edad, pasando a tener la chance de quedarme dos años más en el club. Me siento importante.

—¿Te consolidaste como un volante mixto en esta etapa?

—Siempre fui un jugador de tener la libertad de intentar jugar, pero es cierto que en los últimos meses se notó más. A veces también se relaciona con los entrenadores que tenés. Me pasó en otra etapa, de chico, con Mario Gómez en Gimnasia de Jujuy, que jugábamos con cinco volantes centrales y me pedía siempre que me suelte. Uno, de cararrota (risas), subía y se soltaba. Y ahora Nelson (Vivas) me pide que me suelte, más desde que la Gata (Fernández) no está. La idea es tratar de dar una mano, de ser un nexo con los delanteros. Me siento cómodo y eso lo atribuyo al entrenador.

—¿Por quién levantaste la copa y cuál es el deseo para este año?

—En estos momentos, uno siempre se acuerda de la familia y de los que no están. Pedí tener un buen año en lo físico, que es lo principal, y por seguir siendo parte de este plantel. Siento orgullo por formar parte de este grupo; hay compañeros que juegan con la nariz operada; otros con molestias fuertes en el tobillo; todos se esfuerzan. Hay que prepararse y arrancar de la mejor manera. Hay plantel para poder pelear el campeonato, lo tenemos que terminar de la mejor forma.

—Van a volver a jugar la Copa...

—Hicimos un esfuerzo muy grande y vamos a jugar la Libertadores, cosa que muchos equipos llamados grandes no podrán hacer. Nos hubiera gustado irnos del Estadio, después del partido con Defensa y Justicia, disfrutando lo logrado. Pero no pudo ser. Ahora hay que dar vuelta la página y buscar cosas importantes.