Simeone, cuarto mejor técnico del mundo

La prestigiosa revista inglesa Four Four Two (4-4-2) entregó el listado de los mejores técnicos de la temporada 2016/2017 y Diego Pablo Simeone, quien el año pasado había sido considerado el mejor, ocupó el cuarto puesto del ranking de entrenadores.

El Cholo finalizó tercero en la Liga Española con Atlético de Madrid, club con el que también alcanzó las semifinales de la Champions.

El primer puesto fue para el italiano Antonio Conte (Chelsea), seguido por Zinedine Zidane (Real Madrid) y Massimiliano Allegri (Juventus).

Entre los argentinos, también figuraron: 11- Mauricio Pochettino (Tottenham); 18- Marcelo Gallardo (River Plate); 21- Jorge Sampaoli (Sevilla); y 32- Eduardo Berizzo (Celta).