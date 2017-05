“Soy el principal responsable de todo lo que pasa”

Gustavo Alfaro se refirió a la charla que tuvo con los jugadores en el arranque de la semana y, además, explicó los cambios que presentará el equipo ante la Academia. “Tienen una buena oportunidad para demostrar”, soltó

A horas del partido con Racing, que marcará el inicio de una “trilogía” de encuentros que definirán el futuro inmediato de Gimnasia, la conferencia de prensa que brindó Gustavo Alfaro ayer tras el entrenamiento matutino giró en torno a su relación con el plantel profesional luego de las declaraciones vertidas tras la derrota ante San Lorenzo.

“Tengo la cinta con la conferencia y en ningún momento menosprecié a los jugadores. Después, que cada uno haga las interpretaciones que quiera. Cuando Chirola (Romero) me consultó sobre los supuestos dichos, le ofrecí que escuchara el audio para que despejara sus dudas. Las declaraciones hay que analizarlas en un contexto. Lo que digo, lo pienso. No digo las cosas porque sí”, explicó al ser consultado acerca de la charla que tuvo con los futbolistas el lunes por la tarde.

“No expuse a los jugadores, hablé en primera persona del plural, que es nosotros y ahí se incluye el yo. Soy el principal responsable de todo lo que pasa. Desde 2006 que trabajo en los medios y sé como declarar, estoy tranquilo sobre las cosas que digo. Ahora se viene un tiempo en el que me van a querer enfrentar con los jugadores y el presidente, pero mientras tenga un diálogo frontal con ellos no me preocupa, que digan lo que quieran”, declaró enérgico.

Racing, Ponte Preta y el clásico

De cara al encuentro ante la Academia y lo que se viene, como la Copa Sudamericana y el duelo ante Estudiantes, el entrenador albiazul aclaró los motivos por los que pondrá un equipo mixto ante Racing: “Hay jugadores que no juegan habitualmente y tienen la chance de aprovechar las oportunidades. Les dije que en estos tres partidos los iba a necesitar a todos, por eso tenemos que estar preparados para darle respuestas al equipo. Debo dosificar las energías, eso te obliga a cambiar, aunque a varios los pienso para todos los compromisos. Tienen una buena oportunidad para cortar las dos derrotas consecutivas y ganarse el derecho a estar en las próximas convocatorias”, enfatizó.

Teté González estuvo de visita en Estancia Chica

El extécnico de Belgrano estuvo presente durante el entrenamiento que desa­rrolló ayer por la mañana el plantel albiazul en el predio de Estancia Chica. El cordobés dialogó un buen rato con Gustavo Alfaro y luego saludó a cada uno de los integrantes del equipo Tripero y a todos los trabajadores del predio, con los que compartió muchos momentos mientras fue futbolista de la institución.

“Es un buen profesional. Ojalá pueda dirigir en Gimnasia. Ahora, que él venga y observe un entrenador”, comentó Gustavo Alfaro durante la conferencia de prensa.