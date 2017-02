Ganó 2 a 0

Sub 20: Argentina venció a Venezuela y le prende velas a Colombia

El seleccionado argentino Sub 20 venció hoy a Venezuela por 2-0 en su despedida del Sudamericano Sub 20 de Ecuador y ahora deberá esperar que Brasil no doblegue a Colombia para clasificarse al Mundial de Corea del Sur.

Lautaro Martínez, a los 43 y 45 minutos de la primera parte, le dio la victoria al elenco albiceleste que con los tres puntos superó, de momento, la línea de Brasil en la tabla de posiciones.

Pero si los verdeamarelhos vencen a Colombia en el encuentro que afrontarán a continuación, Argentina volverá a ser desbordado por su archirrival sudamericano y quedará al borde de la eliminación, ya que tendrá una última chance.

Una chance remota, por cierto, ya que podría pasar a Ecuador en caso que los anfitriones caigan ante Uruguay por ocho goles de diferencia en el partido que cerrará del certamen. Ante un buen equipo, como el venezolano, el representativo de la AFA dejó todo, fue claramente superior e inclusive mereció algún gol más de diferencia. Fue sin dudas la mejor actuación de Argentina en el torneo, pero llegó demasiado tarde. Urgido por obtener una victoria amplia, Argentina salió a jugar con otra actitud y produjo sus mejores 45 minutos del torneo. Con una presión asfixiante en todos los sectores, el conjunto orientado tácticamente por Claudio Ubeda maniató a su adversario y domino pelota y terreno. Pero como en el resto del torneo, durante la mayor parte del segmento le faltó precisión en los metros finales del campo. Por eso, pese a buenos desempeños individuales, como los de Brian Mansilla y Lucas Rodríguez, las jugadas de riesgo no llegaban. Apenas un par de disparos de Matías Zaracho y Mansilla inquietaron en los 40 iniciales aal arquero Wuilker Faríñez, que en ambas ocasiones respondió con ideneidad. Pero a los 43 la justicia se hizo presente en el estadio Atahualpa de Quito. Un centro desde la derecha de Marcelo Torres le quedó servido a Lautaro Martínez, quien con un disparo cruzado y bajo abrió el marcador.

Dos minutos después el mismo Martínez recibió un centro largo, cabeceó como pudo y volvió a vencer a un descolocado Faríñez para sellar el 2-0 parcial que hizo renacer la esperanza.

Como era de esperar, Argentina salió a buscar ampliar la diferencia desde el pitazo inicial del segundo tiempo y en 11 minutos generó dos situaciones claras neutralizadas por Faríñez. Del otro lado Venezuela avisó que de contraataque iba a ser muy peligroso cuando Yeferson Soteldo estrelló un tiro libre en el travesaño. Así fue toda la segunda parte. Argentina presionó y por momentos metió a Venezuela en su campo, pero le faltó mayor contundencia y debió conformarse con una victoria exigua, que dejó su suerte librada a un par de resultados ajenos.

Formaciones iniciales

Argentina: Franco Petroli; Juan Foyth, Cristian Romero, Lisandro Martínez; Santiago Ascacíbar; Lucas Rodríguez, Joaquín Pereyra, Matías Zaracho, Brian Mansilla; Marcelo Torres y Lautaro Martínez. Director técnico: Claudio Ubeda.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Josué Mejías, William Velásquez, José Hernández; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Luis Ruiz, Yeferson Soteldo; Ronaldo Peña y Ronaldo Chacón. Director técnico: Rafael Dudamel.



Arbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).

Cancha: Atahualpa de Quito.

Hora: 17.30 (Argentina)

