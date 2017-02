Brasil no pudo con Colombia

Sub 20: se produjo el milagro y Argentina clasificó al Mundial

El seleccionado argentino Sub 20 venció hoy a Venezuela por 2-0 en su despedida del Sudamericano Sub 20 de Ecuador. Y, como Brasil no pudo vencer a Colombia, se clasificó al próximo mundial juvenil.

Lautaro Martínez, a los 43 y 45 minutos de la primera parte, le dio la victoria al elenco albiceleste que con los tres puntos superó, de momento, la línea de Brasil en la tabla de posiciones.

Formaciones iniciales

Argentina: Franco Petroli; Juan Foyth, Cristian Romero, Lisandro Martínez; Santiago Ascacíbar; Lucas Rodríguez, Joaquín Pereyra, Matías Zaracho, Brian Mansilla; Marcelo Torres y Lautaro Martínez. Director técnico: Claudio Ubeda.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Josué Mejías, William Velásquez, José Hernández; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Luis Ruiz, Yeferson Soteldo; Ronaldo Peña y Ronaldo Chacón. Director técnico: Rafael Dudamel.



Arbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).

Cancha: Atahualpa de Quito.

SUB 20 | La Selección @Argentina se juega el pase al mundial ante Venezuela. Deberá ganar por cinco goleshttps://t.co/sKpOwiZWge — Diario HOY (@diariohoynet) 11 de febrero de 2017