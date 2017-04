“Sueño con formar parte de Los Gladiadores”

Mateo Palacios, jugador de Estudiantes y reciente campeón con el seleccionado argentino Sub 19 en el Panamericano de Handball de Chile, dialogó con diario Hoy y expresó su alegría tras el título obtenido

Cuando al trabajo se lo acompaña con esfuerzo y compromiso, los resultados siempre llegan. Esta reflexión enmarca la historia de Mateo Palacios, jugador juvenil de Estudiantes que se coronó campeón con el seleccionado argentino Sub 19 en el Panamericano que se desarro­lló en Chile.

Mateo, que nació en Pehuajó y se mudó a nuestra ciudad a los 9 años por motivos familiares, atraviesa días de felicidad, que marcan el inicio de su sueño dentro del deporte nacional.

Hoy, con 19, el juvenil del Pincha cursa el último año del colegio en la Escuela nº53 de Los Hornos y comparte el tiempo con los entrenamientos que lleva adelante en el club que le abrió las puertas y lo adoptó como uno más desde su arribo.

Palacios fue parte de la consagración del seleccionado argentino que llegó a su octavo título Panamericano y además clasificó al Mundial de Georgia, a desarrollarse en agosto.

Tras lo conseguido en tierras transandinas, atendió a El Clásico y expresó su alegría y deseos para el seleccionado nacional.

—¿Cómo viviste la final con Brasil?

—Fue un partido impresionante, de muchas emociones. Creo que con el pasar de los días voy a ir cayendo, pero estoy feliz de lo que se logró.

—¿Cómo te recibió el club?

—El lunes volví a entrenar. Fue muy lindo el saludo de todos los que se me acercaban. Los más chicos me abrazaron, mis amigos me felicitaron, también los profesores. Es muy gratificante que me pase esto.

—¿Hablás con Rocío Campigli?

—Sí, he hablado bastante. Al ser referente y una jugadora con mucha experiencia, es bueno escucharla porque te aconseja y aprendés mucho.

—¿Cuánto tiene que ver Estudiantes en esto?

—Estudiantes tiene todo que ver en lo que he logrado. He pasado por varias categorías y distintos entrenadores, que me han enseñado mucho y me siguen guiando. El Pincha es gran parte de mi vida.

—¿Cuáles son tus deseos?

—Seguir dando lo mejor en mi club y en el seleccionado. Tenemos el Mundial en agosto y sería lindo jugarlo representando a mi país. Mi sueño es ser parte de Los Gladiadores, la Selección mayor de Argentina.