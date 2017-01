Sueño olímpico, con perfume de mujer y acento Tripero

La esgrimista platense de Gimnasia, Florencia García, representará a la ciudad y al país en el próximo Mundial de la disciplina en Nueva York. En diálogo exclusivo con diario Hoy, la joven compartió sus sensaciones y confesó su anhelo de llegar a los Juegos de Tokio 2020

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata es una institución que comenzó sus actividades con los dos deportes que forman su nombre: la esgrima y la gimnasia. Claro que luego se agregarían actividades como el tiro al blanco, carreras, saltos y críquet, entre otras. Hasta que llegó el fútbol como su principal disciplina, más el básquet y el vóley. Sin embargo, en este 2017 que recién comienza, la esgrima, deporte que estuvo un tanto olvidado en el tiempo y que empezó a resurgir con el paso de los años, tiene a una exponente que promete ponerlo nuevamente en lo más alto de la institución.

Se llama Florencia García, una joven platense de 21 años que representará a la ciudad y al país con la bandera argentina en el próximo Mundial de la disciplina, el cual se disputará en Nueva York a partir de mañana.

Con el gran objetivo de llegar a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pese al nulo apoyo nacional y emprendiendo todo a pulmón, la chica oriunda del populoso barrio de Hernández dialogó con este medio a horas de emprender el viaje a la ciudad que nunca duerme.

—¿Cómo nace esta pasión por la esgrima?

—Desde los 11 años. Ni me preguntes por qué empecé a inclinarme por la esgrima, porque ni yo me acuerdo (risas), pero les transmití a mis papás las ganas de empezar, ellos averiguaron y arranqué en el club Universitario, con mi primer sable, el que me regalaron para un cumpleaños.

—¿Y tu llegada a Gimnasia?

—Bueno, Universitario dejó de brindar clases de esgrima, y después, cuando empecé a entrenar en la Asociación Platense, a la cual también represento, tuvimos un problema en el club y nos quedamos sin espacio para practicar. Entonces Gimnasia nos abrió las puertas para desarrollar las actividades, y desde entonces entrenamos en la sede del Lobo, donde también soy profesora.

—¿Cómo se encuentra hoy la esgrima del Lobo?

—La verdad que muy bien. A Gimnasia le tengo que agradecer, y mucho, porque le dan a la esgrima un espacio gigante, nos brindan todas las comodidades que necesitamos para preocuparnos solo por el deporte. Hoy la disciplina se encuentra muy bien, con un crecimiento notorio y grandes logros. Por suerte, el año pasado conseguimos muchas medallas sudamericanas en la categoría Veteranos y Pre-Veteranos. Ahora se están sumando muchos chicos, lo cual está buenísimo porque antes no sucedía.

—¿Cómo fue la preparación para el Mundial de Estados Unidos?

—Durísima (risas). Estuve casi todo enero entrenando a full en un gimnasio, y con mi maestro Eric haciendo tres horas por día, así que con todo. La llegada al Mundial se da por integrar el seleccionado argentino y, obviamente, por acceso económico, ya que no recibo apoyo de ningún tipo para estar allí, porque es todo a pulmón. Tengo muchas ganas de empezar la competencia, sobre todo porque significa mi debut en una Copa del Mundo de mayores.

—Al margen de querer llegar lejos en el Mundial, ¿tu gran sueño es Tokio 2020?

—La verdad que sí, es un gran sueño, y la idea que nos propusimos con mi equipo es conseguir la clasificación. La realidad es que es muy difícil llegar, y lo que hay que tratar de hacer es viajar, porque cada competencia en el exterior te posibilita sumar puntos.

—¿Recibís apoyo para poder estar en todas las competencias o Copas del Mundo?

—No, de ningún tipo. Por eso es tan difícil. Muchas veces los mundiales son en Moscú, Beijing, y por el costo económico se torna complicado. Hoy, lo más accesible es Nueva York, pero la idea es llegar a lo máximo posible, porque cuantas más competencias disputes más chances existen.

—Van a ser dos representantes, por lo que no podrán competir por equipos...

—Sí, Belén Pérez Maurice y yo. Por equipos no podremos participar, porque no llegamos a cubrir la cantidad de chicas necesarias para hacerlo. De todas formas, cada una viaja por separado, así que nos encontraremos allá y estaremos juntas seguramente. Insisto en lo mismo, lamentablemente es todo a pulmón, ojalá fuera diferente.