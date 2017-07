Susto en el Shopping Abasto: se cayó un pedazo de techo





Un gran susto se llevaron los que transitaban por el shopping Abasto, cuando se desprendió primero el cielorraso y después el techo. La caída preocupó a los presentes, y se vivieron momentos de nerviosimo.

El derrumbe ocurrió pasadas las 16 en uno de los pasillos del primer piso del centro comercial y cayó por partes, ya que primero se desprendieron algunas partes del cielorraso y minutos después cayó todo el techo.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, dijo que "no habría heridos" y que enviaron dos ambulancias: "Se desprendió una mampostería del techo. El shopping no nos altera ni a bomberos de la Ciudad ni a nosotros".

Voceros de la empresa confirmaron que efectivamente "se cayó parte del cielorraso del primer piso" y que no hubo "ni heridos ni daños". "Se están investigando las causas. Se cortó la luz de la zona para evitar desperfectos", completaron.

A pesar del incidente, el establecimiento permanecía abierto al público, aunque se acordonó el área donde se produjo la caída.