Tapia no lo nombró, pero sí lo confirmó: Sampaoli es el elegido

El presidente de la AFA anticipó lo que se esperaba respecto al futuro DT de la Selección: “La decisión está tomada”, indicó

La salida de Edgardo Bauza de la Selección argentina aún sigue haciendo eco, por lo que en la nueva cúpula dirigencial de la AFA ya están dando vuelta la página para reestructurar los elencos nacionales, desde la Mayor a las Juveniles.

En ese sentido, el presidente de la entidad, Claudia Tapia, confirmó que ya está el elegido para sustituir al Patón. Después de estar en Santiago de Chile, hacia donde viajó para participar del Congreso de la Conmebol, el titular de la AFA manifestó: “Hay que ser respetuosos de las instituciones y por eso lo vamos a anunciar en su momento, pero la decisión ya está tomada. Haremos un esfuerzo importante en lo económico para contratar al nuevo técnico, tal como lo hicimos para la salida de Edgardo Bauza”.

Es un secreto a voces que Jorge Sampaoli será anunciado como entrenador del seleccionado, pero ni el dirigente ni el propio DT del Sevilla quieren confirmarlo hasta sellar la desvinculación con el club andaluz.

“Como todos los miembros del Comité Ejecutivo de AFA están de acuerdo con la decisión que se tomó, en los últimos días de mayo vamos a anunciar quién es el técnico”, agregó Tapia.

Profundizando sobre la elección, el propio titular de la casa madre del fútbol argentino fue quien justificó su decisión: “Todos los equipos deben tener una identidad de juego. Eso es lo que buscamos: recuperar la identidad de juego de la Selección. Personalmente, a mí me gusta el mismo fútbol que prefieren todos los argentinos, el del estilo de Marcelo Bielsa”, remarcó. De esta manera, uno de los “alumnos” de Bielsa será, a la brevedad, el próximo entrenador nacional.

No obstante, Tapia no quiso generar polémica respecto a la salida de Bauza, pero sí respondió acerca de las manifestaciones que hizo el Patón sobre su figura y las formas en las cuales se manejó. “Los hombres de bien se dicen las cosas en la cara. Cuando estuvimos personalmente, no me dijo nada”, sentenció el mandamás.

Desde Sevilla, un pedido de postergación

Teniendo en cuenta que la Liga Española concluirá el próximo 21 de mayo, está previsto que Jorge Sampaoli sea anunciado como nuevo entrenador argentino al día siguiente, es decir, el lunes 22.

De todos modos, para bajar los decibeles y calmar las aguas, principalmente con el Sevilla, que no está de acuerdo ni con Sampaoli ni con los manejos de la AFA, el propio director técnico pediría que se posponga la fecha para los primeros días de junio.

En ese aspecto, el exentrenador de la U de Chile se tomaría unos días de descanso antes de su presentación y luego se metería de lleno en la Selección, aunque habría un dato no menor: como Argentina tiene previsto un amistoso frente a Brasil el 9 de junio en Australia, el DT atrasaría su asunción en el cargo para no debutar justamente frente al clásico rival.