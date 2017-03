“Tenemos el gran desafío de mejorar lo hecho en 2016”

Con el objetivo de superar la campaña del año pasado, el flamante capitán de San Luis, Juan Campodónico, dialogó con Hoy a horas de debutar en el Nacional de Clubes

Alcanzar las semifinales del extinto URBA Top 14 en 2016 (este año será Top 12) significó un gran paso para San Luis en el marco del certamen de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Ese resultado convirtió al Marista en el equipo de mejor rendimiento en la región, lo que lo obligó a redoblar la apuesta para esta temporada, donde buscará objetivos aún más ambiciosos. Uno de ellos es consagrarse en el Nacional de Clubes organizado por la UAR, certamen que lo tuvo como ganador en 1988 y como subcampeón en 2005. Claro que el Top 12, al cual ya está clasificado por haber alcanzado los Play-off en el certamen pasado, es otra de las metas del Ciclón de La Cumbre.

En ese sentido, el flamante capitán elegido por sus compañeros, Juan Campodónico, dialogó con este medio a horas del debut de mañana ante Los Tarcos en La Cumbre. Se refirió al momento del equipo y también hizo referencia a su nueva función en el plantel.

—¿Cómo tomaste tu designación como capitán?

—Fue algo que me puso muy contento. El año pasado había tenido la suerte de ser el subcapitán de Manuel Gnecco. De hecho, en varios partidos que él no estuvo, fui capitán. Que este año me hayan dado esta linda responsabilidad es un orgullo muy grande, después de estar varios años jugando en la Primera del club.

—¿Cómo se dio?

—A fines del torneo pasado, Manu nos había manifestado a los referentes del plantel que quería dejar por un tiempo la capitanía. En ese momento, todos apoyaron que yo sea su reemplazante. El respaldo de mis compañeros y amigos me llenó de felicidad.

—¿Cómo se preparan para el debut en el Nacional?

—Estamos esperando el arranque con muchas ansias. Hicimos una pretemporada muy dura en febrero, con doble turno casi todos los días. Tuvimos un solo amistoso contra Universitario, además de un partido entre nosotros, como únicos ensayos para el Nacional. Intentaremos tener un gran certamen para llegar de la mejor manera al arranque del Top 12.

—¿Conocen al contrincante?

—El martes analizamos videos del rival y pudimos ver que Los Tarcos es un equipo fuerte con muchas variantes en el juego, como todo club tucumano. Buscaremos tener una defensa que los presione y les corte su esquema. Después la meta es llevar a cabo nuestra idea, que es muy similar a la del año pasado.

—¿Cuáles son los objetivos?

—La idea es mejorar lo hecho el año pasado. Sabemos que va a ser muy duro, pero nos preparamos para concretar este objetivo.

Tuvimos una postemporada muy buena y una pretemporada muy exigente. Subieron un grupo de chicos de la M19 con muchas ganas y le están dando al plantel la renovación necesaria para un año tan exigente como el que nos espera.