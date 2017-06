“Tenemos que ganar en el Bosque y entrar a la Copa”

Brahian Alemán, una de las figuras en el triunfo ante Talleres, dialogó con este medio. Analizó el presente del Lobo, que apunta a clasificar a la próxima Sudamericana, y defendió a los referentes del plantel albiazul

La victoria en Córdoba sanó un poco la herida de la rápida eliminación de Copa Argentina, por lo que el Lobo volvió rápidamente a la ciudad y se puso a trabajar de cara al compromiso de mañana frente a San Martín de San Juan en el Bosque, que será clave para clasificar a la Sudamericana 2018.

Si bien la autocrítica está latente en el plantel, los jugadores son conscientes de que están cerca de concretar el único objetivo que queda por delante. Antes de pegar la vuelta, Brahian Alemán analizó los últimos encuentros que disputó Gimnasia, y además defendió a los referentes del plantel. “Personalmente no me gusta que se critique a los jugadores que dejaron muchas cosas por venir y que quieren mucho al club”, tiró el uruguayo.

El volante, que tiene vínculo con el Lobo hasta el 30 de junio de 2019, fue fundamental, desde su llegada, en la seguidilla de triunfos que cosechó Gimnasia en el certamen, e incluso fue autor de dos goles (contra Rosario Central y Tigre) en lo que va del semestre. Alemán dialogó con este medio acerca de estos temas y confesó su deseo de clasificar al próximo certamen internacional.

—¿Cómo tomaste la eliminación de la Copa Argentina?

—Es complicado, es difícil, es feo. La verdad que son partidos que se pueden dar, ellos vinieron a jugarse una final. Para ellos el cheque es fundamental y lo demostraron. La cancha estaba en malas condiciones, encontraron el gol, que fue un golazo, y luego se cerraron bien.

—¿Cuál fue la clave en el triunfo ante Talleres?

—Bueno, hicimos el gol, que era importante. Tuvimos suerte que ellos no estuvieron finos y conseguimos tres puntos importantes para entrar a la Copa, ya que Central no sumó. Ahora tenemos que enfocarnos en ganar en casa, que es algo en lo que estamos fallando y tenemos que mejorar.

—¿Cómo van a tomar el partido con San Martín?

—Como una verdadera final. Tenemos que ganar en el Bosque y entrar a la Copa. Últimamente no se nos están dando los resultados, pero este martes vamos a ganar y dar vuelta la página. Tenemos que darle una alegría a nuestra gente. De todas formas, lograr 40 puntos es hacer una gran campaña.

—¿Te dolieron las críticas?

—Yo apoyo a mis compañeros, son referentes de mi equipo, uno cuando llega se siente muy respaldado por ellos. Han pasado muchas cosas y yo creo que merecen respeto, porque quieren mucho al club. Ellos me dieron mucha confianza y protección y hoy los defiendo. Personalmente no me gusta que se critique a los jugadores que dejaron muchas cosas por venir y que quieren mucho al club.