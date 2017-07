“Tenemos que ir de a poco, paso a paso”

El capitán del Lobo, Lucas Licht, dialogó con este medio y expresó sus sensaciones tras la primera semana de trabajo intenso en Los Cardales, con Mariano Soso a la cabeza

Por estas horas, el plantel de Gimnasia goza y disfruta de un merecido descanso, luego de la primera semana de pretemporada que lo tuvo en el predio de Los Cardales bajo el mando del nuevo cuerpo técnico a cargo de Mariano Soso. Los jugadores tuvieron jornada libre ayer y regresarán hoy a Campana, reencontrándose a las 20 en Sofitel. Cabe remarcar que el Lobo tendrá una semana más por delante lejos de Estancia Chica, ya que el regreso está pautado para el próximo fin de semana, luego del amistoso ante Villa San Carlos del sábado en Los Cardales.

Con respecto al inicio de la pretemporada, Lucas Licht fue claro y contundente. “Entusiasma la forma de trabajo, de a poquito vamos conociendo a Mariano Soso”, soltó. El capitán y uno de los referentes del plantel se refirió al trabajo que llevan adelante y no dudó en halagar al nuevo entrenador, que en su primera práctica de fútbol formal impuso el sistema 4-3-3 como alternativa concreta de cara al futuro no tan lejano.

—¿Cómo fue la primera semana de trabajo?

—Desarrollamos una forma distinta de entrenamiento. Las prácticas tienen mucha intensidad: tratamos de generar espacios y mantener la posesión de la pelota. Creo que vamos por buen camino. Estamos tranquilos y sabemos que los trabajos que realizamos buscan imponer una idea de juego.

—¿Te sorprendió algo de Soso?

—No nos deja de sorprender todos los días. Desde la primera jornada en Cardales, hemos tenido una charla muy buena, íntima. La verdad es que me ha sorprendido mucho y para bien. Es la primera vez que me pasa como jugador que me impresione tanto alguien y se lo transmití a él. Todo lo que hacemos con él, los ejercicios y la forma de trabajo, nos gusta mucho. Por eso estamos ansiosos por poder plasmarlo dentro del campo de juego. El DT quiere imponer un estilo nuevo y eso nos entusiasma.

—¿Notás algo distinto?

—Todo va ayudando. Encontrarse con estas cosas nuevas es muy saludable. Todavía nos queda mucho por delante, tenemos que ir de a poco, paso a paso, entendiendo lo que pretende el cuerpo técnico.

—¿Expectativas de cara al futuro?

—Las mejores, lo importante es seguir trabajando. Recién pasó la primera semana y queda aún la parte más dura de los trabajos. Estamos con muchas expectativas.

Colazo no pierde el tiempo y entrena

Si bien el plantel tuvo libre en la jornada de ayer, el flamante refuerzo de Gimnasia, Nicolás Colazo, no perdió el tiempo y se entrenó solo en el predio de Estancia Chica. El volante zurdo, que llegó a préstamo por un año, realizó tareas especiales en Abasto, ya que fue el último en sumarse y busca ponerse a punto para entrar de lleno en la consideración del cuerpo técnico, que apuesta a utilizarlo dentro del esquema que tiene en mente.

Asimismo, Colazo hoy se unirá al plantel, cuando vuelva al alojamiento de Campana, para encarar una nueva semana de trabajo de pretemporada.

Semana clave por los refuerzos

La Comisión Directiva está desarrollando gestiones para sumar los nombres que están en carpeta. Las próximas horas serán claves para concretar la llegada de un marcador central, en una negociación que se ha llevado a cabo en silencio.

Nicolás Oroz, volante que pertenece a Racing, es otro apuntado por el Lobo.

Además, Temperley elevó una propuesta por Matías Noble, jugador que está dentro de los planes de Soso, por lo que sería rechazada.