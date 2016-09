Tensa vigilia del Lobo en Paraná









El plantel llegó anoche a Entre Ríos tras un mediodía agitado, en el cual el cuerpo técnico puso a disposición su salida por sentirse parte de un cruce mediático alusivo al tema de Meza. Hoy Gimnasia buscará calmar las aguas ante Patronato

La frustrada venta de Maximiliano Meza a Independiente provocó un escándalo que derivó en un insólito comunicado de la dirigencia de Gimnasia, que repudió las declaraciones que vertió Gustavo Alfaro días atrá, la posterior renuncia del DT, y el rechazo de la dimisión por parte del presidente Daniel Onofri. Todo esto, en un lapso de 12 horas.

En pleno fulgor por la negociación de Meza, el entrenador albiazul comentó en una radio de Capital Federal una charla con el titular Tripero, en la que le aconsejaba no desprenderse del volante, ya que esa eventual situación podía arrojar consecuencias: “Si lo vendés, no vas a poder caminar por la ciudad”, le dijo Lechuga.

Esta declaración no cayó bien en el mandamás del Lobo, quien, lejos de expresarlo en el ámbito privado, decidió hacerlo público mediante un comunicado que fue publicado en la página web de la entidad en la madrugada de ayer. La dirigencia repudiaba “por unanimidad las desaprensivas declaraciones del entrenador, ya que las mismas no contribuyen a sostener la paz social y erradicar la violencia”.

Dicho escrito, además de llamar la atención (habida cuenta de que en la mañana del miércoles una fracción de la barra brava albiazul presionó llamativamente a los trabajadores que reclamaban en Abasto por el pago de los sueldos), fue un golpe directo para el técnico albiazul.

“Pongo el cargo a disposición”

Con este panorama, luego de la práctica a puertas cerradas y antes del interminable viaje a Paraná (por inconvenientes en la ruta la delegación arribó pasadas las 21), Alfaro hizo su descargo en una extensa conferencia de prensa.

“Es la semana más difícil y triste que me tocó atravesar desde que estoy acá en Gimnasia. El comunicado no me enojó, me puso triste. Fue un golpe muy duro a mi ilusión. Sentí que todo lo que estaba haciendo era en vano. Si se sintieron dañados, les pido disculpas. Lo que dije en la radio fue lo que le manifesté personalmente, todo esto fue innecesario”, comentó el técnico.

A continuación, Lechuga fue por más: “Si soy un obstáculo para la dirigencia, pongo mi cargo a disposición. No quiero adelantar mis intereses a los de la institución. Si fue la última conferencia, le agradezco a la gente del Lobo por todo”, cerró.

Paralelamente y en plena conferencia, ante la repercusión de los dichos, Onofri salió al cruce: “Nos pone muy felices que Alfaro sienta que está arrepentido con sus expresiones, nos había decepcionado. Demostró que es un gran caballero y pidió disculpas. Frente a esa actitud, no vamos a aceptar su renuncia”.

En este escenario, el equipo, que viene de vencer a Vélez Sarsfield en el debut en el campeonato de Primera, se instaló en Paraná, lugar donde las partes intentarán limar asperezas. ¿Lo lograrán?