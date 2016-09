Terminó la racha de Martín Arias

Desde su debut por la Copa Argentina frente a Deportivo Madryn, cuando José Michelena le convirtió a los 14 minutos, Alexis Martín Arias fue acumulando una tremenda racha con la valla del Lobo invicta.

La seguidilla positiva se cortó finalmente anoche, a los 12 minutos del complemento.

El arquero de Gimnasia llegó a registrar 483 minutos manteniendo el cero en su arco: lo hizo ante Colón (3 a 0), Vélez (2 a 0) y Patronato (2 a 0) por torneo local, además de Instituto (2 a 0) por los octavos de final de la Copa Argentina.

Bottinelli tuvo su bautismo

El último refuerzo de Gimnasia, Darío Bottinelli, finalmente pudo debutar con la camiseta albiazul. El volante, quien ante Vélez y Patronato estuvo en el banco pero no ingresó, se metió entre los titulares luego de la venta de Meza a Independiente.

Imperiale vio la roja y no estará en Sarandí

Una vez finalizado el partido de anoche ante Atlético de Rafaela, el plantel de Gimnasia fue liberado por el cuerpo técnico hasta mañana, cuando a las 15.30 regrese al trabajo en el predio de Estancia Chica pensando en el duelo del lunes próximo ante Arsenal como visitante en Sarandí.

Sin Maximiliano Coronel (mañana a las 14 será intervenido de la ruptura de los meniscos de la rodilla izquierda), Facundo Oreja (aún debe purgar una fecha más de suspensión), ni Daniel Imperiale (fue expulsado ayer, sobre el cierre), el entrenador comenzará a darle forma al equipo.

La nota con Ramos impactó a orillas del Pacífico

La nota exclusiva que brindó hace algunos días el defensor peruano Christian Ramos al diario Hoy tuvo fuerte repercusión en Perú, ya que fue citada por los principales medios de aquel país.

En esa ocasión, el futbolista, que recientemente fue convocado por el entrenador del seleccionado incaico, Ricardo Gareca, para disputar la doble fecha de Eliminatorias Mundialistas ante Argentina y Chile, se refirió, entre otros temas, a la chance de enfrentar a Lionel Messi por primera vez en su carrera.

“Mi compañeros me advirtieron que, si le pego a Messi, no me van a dejar volver”, declaró con humor el marcador central a este medio, generando impacto inmediatamente a orillas del Pacífico, donde medios como El Bocón y América TV de Perú, y sitios web como Depor.com, Deenganche.com y Perú.com, entre otros, se hicieron eco de ello.

El 6 de octubre, Perú recibirá a Argentina en el estadio Nacional de Lima, en principio, a las 23.15 de nuestro país.

Contín fue el 19, pero igual alentó

Nicolás Contín fue el jugador elegido por el cuerpo técnico para quedar afuera del banco de los relevos. De todas maneras, el delantero correntino observó el partido desde la platea, acompañado de Juan Silva y Sebastián Gorga, entre otros compañeros.