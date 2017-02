Toda una cuadra afectada

Por el lugar que transitó durante 35 años Julio Humberto Grondona no solo hay incertidumbre afista: también puede vislumbrarse el sufrimiento de los comercios por una obra que hace meses tiene cortado el tránsito

En la cuadra de la AFA (Viamonte, entre Uruguay y Talcahuano), la escenografía en la calle es una especie de muestrario gratis de lo que se vive dentro, en la casa del fútbol: corte por tiempo indeterminado debido a un arreglo de la vía pública, gente alterada (como los choferes de micros que les echan “finos” a los móviles de TV estacionados al tuntún), rostros duros salpicados por el calor húmedo de febrero y la lucha del argentino que, amén de sus pasiones de cancha, solo busca un poco de respeto.

Esa cuadra está cerrada al tránsito vehicular desde el 7 de diciembre (incluso se prohibió el paso a toda persona en los primeros días de la obra encarada por el gobierno de la Ciudad). Por ello, los comerciantes están sufriendo las consecuencias en sus bolsillos y, sin bajar las cortinas, siguen haciendo lo que pueden. Como un preparador físico en la pretemporada más larga de la historia.

El único bar que quedó en pie (inaugurado en 1952) tuvo que achicar el personal porque “ya la gente no entra tanto”, según expresó Alberto Gutiérrez, el dueño, hincha de Huracán, que al atender a diario Hoy enfatizó molesto: “¡Gimnasia nos tira la camiseta y siempre nos gana!”. Por más amante que sea de todo lo que rodea a la pelota, prefiere no aportar sobre el momento político: “Ya me da lo mismo”.

Una especie de “gurú” pareciera ofrecerse para resolver los males. Toca canciones con una guitarra eléctrica que lleva la foto de Jesucristo y hace poses frente a las 13 cámaras que apuntan a la entrada de la casa madre del fútbol. “Soy un vocero que amansa a las personas”, aclaró con su gorrito de San Lorenzo de Almagro.

En un negocio de ropa refinada, en donde se viste Luis Segura y suele comprar seguido Ricardo Caruso Lombardi, el empleado Juan Carlos Pereyra pone cara de satisfacción ante un verano en el que la caja registradora tuvo poco movimiento. “Nadie nos devolverá lo que perdimos en venta, no hay ley que nos proteja. Ellos rompieron y dijeron: Con la Peatonal van a estar mejor. Sin embargo, lo real es que desde antes de las Fiestas, cuando crecen las ventas, ni siquiera pasaba gente caminando”, acotó desde la puerta, justo al lado del domicilio del Sadra.

“Lo que pasa en el fútbol me resulta asquerosamente trucho”, rezongó Víctor Vukas, hincha de River, que en el kiosco donde atiende alguna vez tuvo el placer de venderle algo al Pibe Valderrama, ídolo colombiano.

Veredas con demasiada historia, que ahora sufren una especie de mal karma por la falta de claridad y unidad en los popes del fútbol. De rebote, otro desaguisado político golpea duramente a los trabajadores de los comercios aledaños. No obstante, la Argentina siempre es una fábrica de cracks, de ingeniosos que no se dejan golear, y acuden a estrategias para cubrir los gastos. “Ahora tienen que terminar la calle, colocar las luminarias y algunos árboles. ¿Pero cuándo van a hacerlo?”, se preguntan en el bar, el kiosco y la casa de ropa, una frase que es la antítesis del fanático, que no entiende de tantos problemas internos y conserva un interrogante: “Y el fútbol, ¿cuándo va a empezar?”.

Úbeda, ratificado como DT del Sub 20

El entrenador del seleccionado Sub 20, Claudio Úbeda, fue ratificado en el cargo de entrenador para dirigir al equipo en el Mundial de la categoría a disputarse en Corea del Sur desde el próximo 20 de mayo, tras la agónica y sufrida clasificación que el equipo juvenil obtuvo en el Sudamericano de Ecuador.