“Todo lo que vivimos fue increíble”

En un año fabuloso para Universitario, Manuel Ayr, jugador del plantel de vóley masculino que logró el ascenso a la máxima categoría, visitó el diario Hoy y detalló lo conseguido en el último semestre

El año comienza a despedirse, y con él se va una enorme temporada para Universitario tras lograr una serie de ascensos que devolvieron al club a la máxima categoría en dichas disciplinas.

Una de las que logró alcanzar esa tan ansiada misión fue el vóley masculino, que bajo la conducción técnica del venezolano Ronald Sarti culminó una campaña exitosa, consiguiendo el segundo puesto, consumando el ascenso a la División de Honor y tomándose revancha del descenso ocurrido en 2015.

El conjunto de La Plata fue una de las revelaciones del certamen, pero no solo dentro de la cancha, sino también afuera, donde construyó un gran grupo humano: la mayoría de los chicos, muchos de ellos trabajadores, dedicaron de lleno su tiempo y compromiso para dejar a la “U” en lo más alto.

Uno de los artífices del ascenso, Manuel Ayr, quien volvió a su viejo amor tras casi diez años de abocarse a su carrera, visitó la redacción de diario Hoy y habló sobre el buen año que atravesó la institución.

—¿Fue un cierre deseado?

—Todo lo que vivimos en este tiempo fue increíble. Se logró el gran objetivo que nos planteamos desde un principio. Valoramos mucho el esfuerzo de todos, desde el cuerpo técnico hasta la gente que siempre nos acompañó. Fue un sueño lograr el ascenso.

—¿Cuál fue la clave?

—El compromiso de todos. Con mucho sacrificio fuimos a entrenar siempre, más allá de que la mayoría trabaja, como en mi caso. Estar haciendo ambas cosas es complicado, pero más allá de eso todos pusimos nuestro granito de arena.

—¿Cómo lo viviste?

—Fue un logro especial, porque volví hace poco al vóley y al club que tanto quiero. Cerrar el año de esta manera me genera orgullo. Me di cuenta de que no me equivoqué en la decisión.

—¿Cuáles son tus objetivos de cara a lo que viene?

—Ahora, pensar en descansar, para luego prepararnos de lleno a lo que será el duro certamen que se nos viene. Esperemos estar a la altura y dejar a Universitario en lo más alto, como se merece.

Universitario vuelve al Río

Tras varios años de abandono en la sede de Ensenada, y luego de que la anterior comisión directiva la haya querido vender, esta tarde desde las 13 se llevará a cabo el evento lanzamiento de la temporada 2017 en la sede náutica del Club Universitario, ubicada en Avenida Alte. Brown Col. 201, Punta Lara, Ensenada.

La actual Comisión, encabezada por Marcelo Galland, logró mejorarla, por lo que esta tarde se vivirá una emotiva reinauguración, que contará con distintas actividades durante toda la jornada.

Las entradas se podrán conseguir en la sede del club o en los distintos puntos de venta que figuran en su página oficial de Facebook.

Actividades:

Habrá torneos de Beach Voley y Básquet 3x3, desde las 13. En tanto, a partir de las 20, habrá varias bandas en vivo. Además, se podrá disfrutar de las más ricas propuestas gastronómicas en un gran evento que finalizará a las 4 de la mañana.