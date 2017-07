Un capitán sincero: “Acompañaré desde el lugar que me toque”

Leandro Desábato, capitán y referente de Estudiantes, hizo un balance de la pretemporada que llevan adelante con Gustavo Matosas de cara al partido de vuelta ante Nacional de Potosí por la Copa Sudamericana. El Chavo destacó el trabajo del plantel y reconoció cuáles son sus objetivos para lo que se avecina.

En primer lugar, el defensor de 38 años admitió que el nuevo cuerpo técnico los está “haciendo sufrir” pero de buena manera, ya que la pretemporada es vital para tener un buen rendimiento hasta final de año. “En pocos días tendremos otro compromiso oficial y venimos de asumir una semana dura. Ya nos había dicho el profe que iba a ser así, porque era momento de cargar las piernas. Después vamos a aflojar un poco para afrontar la semana de competencia. No sé si me va a tocar jugar, acompañaré desde el lugar que me toque”, indicó.

El nuevo cuerpo técnico

Por otra parte, el oriundo de Cafferata destacó el trabajo de los encargados de la dirección técnica y comentó: “Ya nos vamos conociendo. El entrenador tiene diálogo con el jugador y en cuanto al equipo es práctico. De a poco le va dando su forma y su concepto”.

Balance personal

El experimentado defensor jugó bastante la pasada temporada y al respecto manifestó: “Creo que en el primer semestre jugué mucho, más allá de que algunas veces no lo hice bien y otras veces lo hice muy bien. Analizando todo, el equipo respondió bien y terminó tercero. En la Copa Libertadores no pudimos pasar de fase, pero estuvimos en una zona complicada”. Además, resaltó la importancia de pelear arriba en todas las competiciones: “Nuestra exigencia viene siendo muy grande y Estudiantes siempre está en los primeros planos, entrando a las copas. Viene vendiendo una cantidad importante de jugadores y las incorporaciones no llaman la atención. Hay mérito de la dirigencia, los cuerpos técnicos de turno y los futbolistas”.

Quiere cantar los 400

El Chavo está cerca de cumplir 400 partidos en la Primera del Pincha, uno de los objetivos que se planteó. “Es una linda marca, para mí es algo significativo. No sé si voy a jugar la séptima Libertadores, pero estos datos son cosas importantes, que te dan ganas de seguir corriendo, haciendo el esfuerzo”, concluyó.