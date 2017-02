Un febrero largo, sin señales de reanudación

Anoche, los clubes de Primera le pidieron a la Junta Normalizadora una Asamblea Extraordinaria, que se llevaría a cabo en 25 días. Allí se buscará aprobar la rescisión con Fútbol para Todos, la reforma del estatuto y la licitación con una empresa privada para televisar los partidos

Con más dudas que certezas, los planteles de Estudiantes y Gimnasia arrancaron el segundo mes del año priorizando la preparación física de los jugadores por encima de la búsqueda del mejor nivel para afrontar partidos en el corto plazo. Es que, de acuerdo al resultado que arrojó anoche la reunión entre dirigentes de Primera división y la Comisión Normalizadora, el torneo no se va a reanudar el viernes 10 de febrero, como estaba estipulado.

Hoy ni siquiera hay personal a cargo de la programación de los partidos, debido a que los representantes del programa Fútbol para Todos recibieron la orden de no acudir más a la AFA, ya que el Gobierno nacional tiene definida la rescisión del contrato con la Asociación para no seguir televisando los encuentros. Partiendo de esa base, al no haber quien televise la próxima fecha (Estudiantes visita a Vélez y Gimnasia recibe a Quilmes), los clubes no permitirán que se reanude el certamen.

De acuerdo a la información exclusiva a la que accedió este diario, ayer se estableció el llamado a una Asamblea Extraordinaria para fines de febrero, en la cual se van a resolver tres puntos claves: la firma de la rescisión del contrato con Fútbol para Todos a cambio de cobrar 530 millones de pesos; la aprobación de la reforma del estatuto, y la licitación a una empresa de comunicaciones que se hará cargo de la televisación de los partidos. Para esto último, en las próximas horas se les ofrecerán pliegos de licitación a las firmas Turner-Fox y ESPN, para que el día de la asamblea se puedan conocer cuáles son las mejores propuestas y tomar una decisión.

¿Quiénes podrán concurrir a la asamblea de fines de febrero? Los 75 asambleístas con derecho a voto que hoy rigen por estatuto. Dentro de ese grupo hay unos 23 representantes de Primera que aprobarían todas las mociones del orden del día. Pero el resto, que estaría enrolado en la corriente del Ascenso que lidera Claudio “Chiqui” Tapia, solo estaría dispuesto a avalar los puntos mencionados con anterioridad si además ese mismo día se pudiera elegir en el mismo acto al nuevo presidente de la AFA.

¿Cuándo se realizará la asamblea decisiva de la AFA? Veinte días después de que se publique el llamado, que sería entre mañana y el lunes de la semana que viene. A partir de entonces, comenzará la cuenta regresiva...

Por otro lado, en la carrera por ocupar el sillón presidencial de la AFA sigue estando Tapia, quien podría confrontar con algunos de los referentes de la Primera, hoy encarnados en las figuras de Marcelo Tinelli, Nicolás Russo o Andrés Fassi. Este último es el titular de Talleres de Córdoba y, por su ligazón con el Gobierno, podría emerger como un candidato del “consenso”.

En cambio, ni Daniel Angelici ni Rodolfo D’Onofrio (representantes de Boca y River) cuentan con el consenso para postularse al cargo.

Las posturas de Estudiantes y Gimnasia

De acuerdo al relevamiento realizado ayer por este diario, el cuerpo técnico de Estudiantes, a través de la información recibida por las autoridades del club, calcula que el campeo­nato podría reanudarse a fin de este mes, por lo que el plantel tendría entre dos y tres semanas más de preparación.

En Gimnasia, Gustavo Alfaro es más pesimista y sostiene que hasta marzo no volverá el fútbol.

Los que ganan son los jugadores lesionados, que aprovecharán este tiempo para recuperarse. Los que pierden son los hinchas y el espectáculo, que tendría entre veinte días y un mes sin acción, tras el receso de enero.

Las elecciones

Con el actual estatuto

- 30,66% Es el porcentaje que lograrían los clubes de Primera si las elecciones fueran hoy.

- 69,33% Es el porcentaje de votos que tendría asegurado el Ascenso.

- VOTAN 75 PERSONAS:

52 Votarían a Claudio “Chiqui” Tapia.

23 Votarían al candidato de Primera.

Con el nuevo estatuto

- 13,04% Sin definición.

- 39,13% El porcentaje de votos que recibirían los clubes del Ascenso.

- 47,82% El porcentaje de votos que recibirían los clubes de Primera.

- VOTAN 46 PERSONAS:

18 Votarían a Claudio “Chiqui” Tapia

22 Votarían al candidato de Primera

6 Votarían a un candidato a definir (x)