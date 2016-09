Un pariente de Rojo, presidente de San Martín de Tolosa

Con un gran corazón, Dante Martínez se puso al frente de un equipo histórico. Contó su relación con Marquitos

Cuando El Clasiquito aparece en los campitos suelen generarse momentos únicos. En esos tiempos libres, entre categoría y categoría, se dan charlas distintas, memorables. Así sucedió con el actual presidente del fútbol infantil de San Martín de Tolosa, Dante Martínez, quien nació a fines de octubre del año 1968, tiene cuatro hijos y es pariente de Marcos Rojo.

La situación del club se complicó hace dos años, cuando le sacaron el predio. Por ahora, pueden entrenar en la quinta Roth, perteneciente a la Secretaría de Menores, en 141 y 518, y alquilan la cancha de San Lorenzo de Villa Castells, recibiendo el apoyo del “Loro” Vila.

—¿Cómo es tu parentesco con Rojo?

—Mi mujer es prima hermana de Marcos. Yo soy amigo de sus padres, vivíamos a media cuadra, y parece que soy un tío por la diferencia de edad. Hay amistad.

—¿Vos lo llevaste a San Martín?

—Sí, se retiró de Infantiles acá, era la Zona 1 de LISFI, jugábamos con Estudiantes y Gimnasia. Él se referencia con Las Malvinas, pero por cuestiones particulares que ya pasaron terminó en San Martín, dirigido por Carlitos Segovia. Tenía de compañeros a Lucas Cretti, Matías Flores y Darío Juárez, que hoy juegan para Romerense. Al que me llevé fue a Franco, el hermano, que además es mi ahijado. Un día me aparecí por la casa y la mamá me dijo: “Acá tenés uno más”.

—¿Cómo es él?

—No he encontrado otro futbolista con la pasión y ganas de este pibe. Le decías que diera 50 vueltas a la cancha y nunca se enojaba, siempre cumplía.

—¿Vos jugaste al fútbol?

—Sí, con Magariño en el histórico Peñarol, allí fuimos con Leo Noce (exarquero del Lobo), que es vecino mío. No había ligas, jugábamos con DAGA, Saladero, Pettirossi.

—Te invitó al Mundial...

—Me llevó a mí, a una tía, a su amigo Marito. Fue una hermosa experiencia. Me parece que fue ayer cuando lo llevaba a todos lados...