Un platense de 16 años manejará un auto de Súper TC 2000 en Mendoza

Nicolás Moscardini, quien actualmente compite en la Fórmula Renault, fue elegido por el equipo campeón para probar, este fin de semana, un vehículo de la categoría más tecnológica de Sudamérica. Antes de partir, visitó este medio

Los sueños están para buscarlos, alcanzarlos y vivirlos. Así lo entiende Nicolás Moscardini, un platense de 16 años, quien se ha convertido en la principal promesa del automovilismo en la región. En las últimas horas, el joven recibió la confirmación del equipo Chevrolet (el último campeón) para ser uno de los cuatro privilegiados que podrá probar uno de los modelos en el circuito de Mendoza, durante la previa a la final del Súper TC 2000. Esto implica una inmejorable posibilidad para ser contratado como piloto oficial en la próxima temporada.

“La verdad es que no me lo esperaba, es un sueño hecho realidad”, contó Nico emocionado en su visita a la redacción de este medio, antes de emprender el viaje a tierras mendocinas, donde además tendrá acción en una nueva fecha de la Fórmula Renault 2.0.

El piloto de nuestra ciudad vivirá una experiencia inolvidable que lo llenará de conocimientos y, a su vez, le servirá para mostrarse ante los ojos de los más grandes del automovilismo.

Moscardini, un alumno del colegio San Benjamín de Los Hornos, reconoce que su sueño es abrirse paso en el mundo automovilístico y no ocultó sus expectativas de cara a este nuevo desafío.

—¿Cómo recibiste la noticia?

—Me agarró de sorpresa, no sabía que iba a pasar esto. Lo tomo como una gran oportunidad. Más allá de que este fin de semana es la tercera fecha de la Fórmula y tengo mucha ansiedad por ir a correr, tendré el plus de subirme al Súper, una categoría importantísima, por lo que estoy muy contento, es un sueño muy lindo.

—¿Cuál será tu función?

—Nos van a dar distintos objetivos, como asentar pastillas de freno o aliviarles el trabajo a los pilotos oficiales en general. Más allá de que esto va a servir, vamos a captar la mayor cantidad de información, sintiendo el auto y trabajando con el equipo.

—¿Sos consciente de lo que significa?

—Es todo muy loco. Hoy estoy en la Fórmula y el año que viene me tocaría incursionar en el TC 2000. Con esto que se viene el fin de semana, ya estoy achicando un paso, pasando por el STC 2000. Voy a estar experimentando lo que es el Súper, que es lo máximo a nivel nacional. Obviamente lo voy a aprovechar, no voy a dejar pasar la oportunidad.

—¿Cómo lo tomó tu familia?

—Tengo la suerte de que mis amigos y familiares me han felicitado. Creo que no les sorprende esto, ya que he corrido desde muy chiquito y siempre me siguieron, desde los 6 años, dándome aliento y energías positivas. Sí me sorprende el salto que voy a dar. Es una experiencia grandiosa.

—¿Quiénes son tus ídolos?

—Uno de mis ídolos en el automovilismo nacional es Juan Manuel “el Pato” Silva, que corre en Ford, o Matías Rossi. También me gusta Agustín Canapino, pero obviamente trato de tomar las cualidades de los distintos pilotos para poder formarme.

—¿Cuál será tu objetivo?

—Disfrutar y aprender todo lo que pueda. Es un sueño que no sé si voy a poder vivir todos los días. Y claro, dar lo mejor por mi equipo, que es donde estoy enfocado y donde he puesto mis máximas expectativas en este año muy competitivo.

Piloto con futuro

Nico dio sus primeros pasos en 2008, cuando compitió en el Nocturno, en la ciudad de Saladillo. A partir de ese momento, inició un largo recorrido, que lo tuvo compitiendo en Europa (España y Portugal) y en el Mundial Rotax.