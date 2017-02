Un Tripero, en el pico de la historia

A 200 años del Cruce de los Andes, el atleta platense de Gimnasia, Roberto García, participó de la Marathon Extreme, la carrera que une Chile y Argentina atravesando la Cordillera. En diálogo con diario Hoy, contó todos los detalles

1817-2017: ya pasaron 200 años del heroico cruce de la Cordillera de los Andes, concretado por el ejército que lideró el general José de San Martín, quien logró realizar la Expedición Libertadora de Argentina, Chile y Perú. Aquel conjunto de maniobras realizadas entre el 18 de enero y el 8 de febrero de 1817 adquiere una relevancia especial en este 2017, tras cumplirse el bicentenario de la proeza.

En este marco, ganó notoriedad la Marathon Extreme, prestigiosa carrera que se llevó a cabo en Chile y la Argentina, atravesando la famosa cadena de montañas. Los 506 kilómetros de recorrido tuvieron como protagonistas a varios corredores de la región, entre ellos, uno con identidad Tripera, Roberto García.

El platense, que representó a Gimnasia y corrió gracias al apoyo del multitudinario grupo de Ignacio Cardinali, fue partícipe de este evento, que comenzó el 9 de febrero, en La Serena (Chile) y culminó el 11 del corriente mes, con la llegada a San Juan.

En diálogo con diario Hoy, García arrojó sus sensaciones sobre la particular experiencia que lo tuvo como protagonista en el pico de la Cordillera, en el marco del recorrido, a 4.753 metros de altura.

—¿Cómo comenzó la aventura para poder llegar a realizar esta travesía?

—Todo empezó hace aproximadamente cuatro años, cuando empecé a averiguar sobre la carrera y consulté a varios corredores de Gimnasia (club al que represento y del cual soy hincha) que ya habían estado presentes en el evento. Comencé a entrenar con ellos, de menor a mayor, pero lamentablemente se hizo imposible conformar un grupo en el club por diferentes cuestiones personales. Sin embargo, gracias a Ignacio Cardinali, que es una agrupación de corredores de Ensenada, vi la chance de concretar el sueño, ya que me dejaron competir con ellos. Junto con Ricardo Rabe y Marcelo Domínguez representamos al atletismo de Gimnasia.

—¿Cuál es la historia de la carrera?

—Es una prueba que tiene mucha historia, con más de 25 años de existencia. Se trata de una aventura realmente increíble, que abarca los 506 kilómetros entre La Serena y San Juan, divididos en postas. La particularidad es que se corre por equipos y a mi me tocó estar en uno de los grupos de Ignacio Cardinali, donde éramos doce. No me tocó correr los 506 kilómetros, ya que la competencia consta de varias etapas y los atletas se van dividiendo la cantidad de kilómetros. Yo participé directamente en la etapa número 2, que se desarrolló a 800 metros de altura. De todos modos, acompañé en auto, junto con el resto de mis compañeros, todos los trayectos, para brindar el apoyo necesario al colega en cuestión. Fueron tres días fantásticos e inolvidables.

—¿Qué características tuvo la preparación, pensando en soportar semejante desgaste?

—El entrenamiento fue muy duro, sobre todo el último año. Obviamente entrenamos en La Plata, precisamente en la cantera de 25 y 518, donde van muchos grupos a practicar trekking y montañismo, ya que es lo más parecido que tenemos en la región a un terreno como el que afrontamos. Aunque, lógicamente, cuando estás en la montaña notás que la diferencia es grande (risas). Fueron muchos días de sacrificio, con un régimen estricto de alimentación. De todas formas, valió la pena.

—¿Sufriste durante la prueba?

—Fueron tres días en los que comimos y dormimos muy poco. En Chile nos hospedaron en una escuela y en San Juan lo hicimos en un club. Pero la realidad es que durante la carrera no hay freno, porque cuando terminás de correr pasás a acompañar al resto de tus compañeros. Por ende, pasamos horas y horas durante la travesía sin comer ni descansar. A veces dormíamos en el auto. Además, el cambio de temperatura se hizo sentir, principalmente cuando llegamos al pico máximo con varios grados bajo cero, apunamiento y aguanieve.