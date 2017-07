Una preparación a la altura de las circunstancias

















A ocho días del debut en la Sudamericana, Gustavo Matosas recibió a este diario y adelantó parte de la estrategia de Estudiantes. Quiere un equipo corto, que defienda en bloque

Mediodía soleado en City Bell. Un nuevo entrenamiento ha terminado y el hombre se prepara para cumplir con la cita pautada con este diario. A paso firme, con ritmo moderado, Gustavo Matosas se asoma por el portón de ingreso a la cancha 1 del Country. Un tono pausado y oratoria convincente denotan una personalidad segura y definida.

El fotógrafo y el camarógrafo preparan las herramientas de trabajo y el flamante entrenador acepta el desafío: posa con una pelota en el medio del campo de entrenamientos y no tarda en darle inicio a una magistral clase de pegada. “Me gusta mostrarme en el campo de trabajo. Así me gusta que me vea la gente”, se ataja en el inicio de una charla con espíritu docente.

A ocho días del partido que marcará el debut de Estudiantes en la Copa Sudamericana, el nuevo técnico albirrojo prepara la batalla de Potosí. Asume que es necesario no dejar ningún detalle librado al azar y confiesa que hasta entrena la garganta para evitar lastimar las cuerdas vocales antes de iniciar cada práctica.

“Vamos a realizar un estudio de cada jugador para ver cómo responden en la altura y ordenaremos un menú liviano de comidas para que no les caiga mal”, explica.

Meticuloso y obsesivo, Matosas extirpa las excusas de su diccionario futbolero y asume que el jueves que viene habrá que estar a la altura de las circunstancias para traerse un “buen resultado”.

—¿La clave es no atacar demasiado y hacer funcionar rápidamente a los refuerzos?

—Sí. No hay mucho tiempo para hacer grandes cambios de cara al partido de la Copa. Los que llegaron tienen que adaptarse con rapidez. La mayoría son del fútbol argentino y conocen la estructura de juego.

—¿Te tocó antes arrancar de esta manera?

—La verdad es que no es fácil, pero no sirve de mucho quejarse. Tenemos que lograr un resultado positivo para encarar la vuelta de la mejor manera.

—¿Un empate es un resultado positivo?

—Hay que pensar siempre en ganar. La expectativa es esa: derrotar a Nacional en Bolivia.

—¿De qué manera van a buscar la victoria?

—La urgencia de este partido implica una adaptación con respecto a lo que el equipo venía haciendo. Tenemos que mantener un bloque unido en treinta o cuarenta metros. La altura no es sencilla. Debemos estar bien parados en todo momento y aprovechar las situaciones que se nos presenten en el partido.

—¿Se verá un Estudiantes más compacto y ordenado que el que venía jugando?

—Esa es justamente una de las exigencias del fútbol moderno. Hay que ser inteligentes y ordenados para que el rival no nos sorprenda. El fútbol en la actualidad es tan veloz que uno no tiene otra opción más que cuidarse al momento de replegarse. (Sigue en página 20).

“Con trabajo vamos a implementar nuestra idea, pero siempre respetando el ADN de Estudiantes”

—¿Es una piedra en el zapato viajar a Bolivia?

—No es sencilla la llegada a Potosí, pero no nos podemos quejar. La idea es salir parados de la mejor manera posible de este encuentro por la Copa Sudamericana. Vamos a ir a Bolivia a buscar un resultado positivo.

—¿Trabajás mucho sobre la repetición?

—La automatización de los movimientos es fundamental en el fútbol moderno. Es verdad que siempre hay un punto de intuición del futbolista, pero uno tiene que darle todas las herramientas. La elección en la cancha, después, va a ser del jugador.

Los refuerzos

—¿Cómo analizás el mercado de pases?

—Nuestra idea es que los nuevos se adapten rápidamente y entiendan lo que nosotros pedimos. Algunos llegan del fútbol argentino y eso es bueno, porque saben cómo se juega en este país.

—¿En cuánto tiempo se plasma una idea de juego?

—Con el mes que vamos a tener antes de arrancar el campeonato podremos mostrar nuestra idea, pero siempre respetando el ADN de Estudiantes.

—¿Ya tenés un soldado menos para la Copa?

—Por lo que me ha comentado el médico, es muy difícil que Sebastián Dubarbier llegue al partido de la semana que viene.

El fútbol de 2017

—Hacés mucho hincapié en la recepción…

—Sí, una buena recepción es medio gol. El fútbol es control y pase. Luego hay agregados que te hacen distinto, como ser goleador, habilidoso y poder tener velocidad con pelota. Afinando el control y el pase, vas a ser observado, estoy seguro.

—¿Qué pretendés de tu equipo?

—Tenemos que intentar llegar al gol por todos lados. Uno de los caminos es la pegada desde afuera del área, por las defensas tan férreas que hay.