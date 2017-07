Una tenista platense hace rifas y videos para cumplir un sueño





Jazmín Amicuzi no se detiene un segundo en pos de recaudar dinero para viajar a Europa y poder vivir de su pasión. En contacto con este medio, precisó cómo llegará a concretar el anhelo

Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tenés el coraje para perseguirlos”. En esa frase se apoyó Jazmín Amicuzi, tenista Top 3 del ranking de profesionales nacionales, para convencerse de su potencial.

La joven platense, de 17 años, anhela viajar a Europa para competir en el primer nivel de la disciplina, sueño que podría cumplir gracias a los consejos de su entrenadora, Mariana Díaz Oliva, quien supo llegar al puesto 42 de la Asociación Femenina de Tenis en 2001.

Jazmín se acercó a la redacción de este medio y precisó detalles de su futuro.

—¿Cómo llegaste a ser dirigida por Díaz Oliva?

—Mi primera intención fue practicar fútbol, pero a mis padres no les gustaba y me llevaron al tenis, deporte en el que arranqué jugando en La Plata a los 6 años. Más adelante fui a Tandil, competí, y un profesor, Mario Bravo, me hizo el contacto con Mariana para jugar cerca de mi casa, en Capital.

—¿Por qué pensás ir a Europa?

—En ese continente hay un montón de torneos que se juegan todos los días y los gastos son menores que los que demanda un viaje a Estados Unidos. El año pasado quise ir, pero por nivel, no pude. Hoy sí estoy en condiciones.

—¿Al final, funcionó el video?

—Muchas personas me depositaron plata. También recaudé con las rifas. Con ese dinero, la idea es viajar a Francia y jugar torneos profesionales.

—¿Qué tipo de certámenes jugarás allá?

—La idea es llegar a torneos Women Circuit y sumar para el ranking WTA. Los otros que dispute, en un principio no suman. La idea es estar el primer mes en el sur de Francia, asentarme con algunos campeonatos y después jugar los WC en una gira europea. Este año hubo un Women Circuit en Tigre y aproveché a entrenar sobre carpeta. Los primeros me darán plata para mantenerme; la idea es que después me sigan depositando.

—¿Tu sueño?

—Ganar un Grand Slam y ser Top 10.

“Jazmín es una jugadora muy completa”

En diálogo con este medio, la entrenadora de Jazmín Amicuzi, Mariana Díaz Oliva, exjugadora de tenis, sostuvo: “Entrené a varias de las mejores jugadoras de la Argentina en este último tiempo y puedo afirmar que Jazmín es muy completa, con fuerza, velocidad, intensidad y rapidez de piernas. Tiene condiciones para llegar. Va a depender de su cabeza”.

Luego, añadió: “Jazmín es una gran persona, muy profesional. Siempre piensa en las entradas en calor, en lo que tiene que comer, en el descanso. Vamos a ayudarla para que tenga la oportunidad. Cada día lucha por ser mejor”.