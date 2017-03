Una Trama singular: lo que se perdió Argentina

Guillermo, hijo del exdelantero Pincha, dirige la Sub 17 de Soxna Guangzhou-Evergrande en España bajo el ala del Real Madrid. En diálogo con El Clásico, se refirió a su proyecto para las divisiones menores

Guillermo Trama, sucesor del exgoleador de Pincha, presentó un plan de trabajo serio dentro de los 44 proyectos de AFA para dirigir las Juveniles (luego se optó por el de Claudio Úbeda), el cual era parecido al de la escuela más grande del mundo, el club Evergrande de China. Real Madrid se asoció con dicha entidad para que no se le escape la próxima estrella asiática. Trama fue contratado y allí comenzó su relación con China, que invirtió 200 millones de dólares en la escuela que aglomera entre 3.000 y 10.000 chinos.

Trama es entrenador nivel 3 de la UEFA, dio clase de Metodología en dicha escuela y fue vicedirector. Dirige al Sub 17 de Soxna Guangzhou-Evergrande en Madrid, seleccionado que aglomera los mejores jóvenes chinos y compite con elencos ibéricos. A la distancia, dialogó con El Clásico.

—¿Cómo comenzaste este proyecto monstruoso?

—En China, los primeros tres años. Hay tres grupos empresariales que se concentran en Soxna: el que provee los entrenadores españoles a la escuela, Evergrande, que financia el proyecto y prestan el espacio, y Real Madrid, que impulsa el mismo para aportar competitividad. Los tres crean la escuela más grande del mundo y compiten acá (en Madrid). Viví tres años en Asia y llevo uno en España.

—¿Qué rol jugó el cambio de paradigma de China respecto al fútbol?

—Es la clave de este proceso, es algo estratégico. China es una potencia económica muy grande. Se incrementó el número de chicos, se enlazaron todos los protagonistas de un proceso de formación, ataron la cadena metodológica y la idea es reemplazar a las figuras de hoy.

—¿Cómo los benefició el cambio de ley de tenencia de un hijo solo?

—Es una realidad, la vida cotidiana hacía que los chicos sean solitarios y no había espacios para jugar. No podían divertirse con la pelota porque era extraño y algo que no conocían. No existía un ambiente natural para practicar, tampoco había entrenadores. Cuando llegamos, había 8.000 futbolistas federados. La enseñanza y el entrenamiento chino es diametralmente opuesto al del fútbol. La disciplina del chino es espectacular, respeta al docente, escucha y aprende.

—¿Cuál sería la ideología que impregnan?

—Hoy, en China, lo que refiere a la formación pasa por el fútbol español y se internaliza esa idea de juego. Se focaliza en el juego de Barcelona y Real Madrid, impregnamos un estilo, más los recursos propios. Se apunta a un buen juego.

—¿Cómo se explica la exportación de entrenadores argentinos?

—El DT argentino tiene una gran capacidad de adaptación y mantiene una empatía con los jugadores, es lo principal. Esa es una ventaja y se suma a la historia de cada persona.

—¿China podría ser campeón del mundo? ¿Y la Argentina?

—Pienso que el trabajo a largo plazo da resultado, es valorable la humildad que tienen para aprender. Esto es como el cuento de la liebre y la tortuga: Evergrande compite a la par de equipos españoles y China dará un paso adelante. En el caso de la Argentina, somos tan soberbios que eso nos perjudica; pero el talento se sigue salvando a pesar de toda la maleza que lo rodea.

Para considerar

Soxna: empresa que desarrolla el fútbol como industria

Guangzhou Evergrande: equipo de fútbol chino campeón de Asia

Real Madrid: mantiene el convenio para recibir futuros jugadores

Escuela más grande del mundo: alberga 3.000 jugadores chinos