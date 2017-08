Unidos por la familia, el barrio y el fútbol











Lucas Lobos se dio el lujo de reunir a su propia familia y a la del club que lo vio nacer en el encuentro que marcó su regreso a la liga amateur platense, luego de 17 años de un rodeo magistral en donde pasó por Gimnasia, el fútbol español y mexicano.



Para la estadística, junto a sus compañeros, logró un triunfo por 3 a 1 frente a For Ever; en el marco de la primera fecha del torneo Clausura de la "B", de la Liga Amateur Platense.



Los colores azulgrana y la camiseta número 10 en los dorsales fueron vistas por muchos hinchas de For Ever, no tanto así por la de los "Olmenses", porque aún pesa sobre el club una sanción que le impide a sus hinchas ir de visitante.

Lucas jugó a un toque y se encontró con una competencia dura. Una cancha despareja, donde la pelota picaba constantemente y se volvía dificil manejar el juego. La estrella estuvo en cancha hasta los 28 minutos del segundo tiempo y cinco minutos antes había recibido tarjeta amarila de parte del arbitro Leonardo Rovera. En diálogo con diario HOY, adelantó que en las próximas fechas, su hermano menor, Rodrigo Lobos, podría jugar junto a él visitiendo los mismos colores. Además, uno de sus primos, Marcelo Mack, podría incorporarse al primer equipo.