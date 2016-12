Unos 22 mil pibes esperan con ansias el próximo año para jugar a la pelota

Entre las cinco ligas se reúnen a 16.000 chicos, y en el fútbol juvenil hay más de 5.000. Una fiesta que crece en cantidad de protagonistas con el paso de los años

La suma de pequeñas cosas edifican algo grande. Esto es lo que pasa con el mundo de los clubes barriales, muchas veces olvidados o descuidados por el mismo Estado, aunque son ellos y sus pasionales nervios de pelota los que cumplen sueños de la infancia y la adolescencia. Nuestra región y sus numerosas Ligas organizadoras ni bien cerró el año ya comenzó con la organización del que viene. Un 2017 en el que se calcula la friolera de 22.000 jugadores que insuflarán ese oxígeno de vida en los barrios donde se levantan esos reinos con arcos.

Las cinco ligas infantiles juntarán a 16.000 pequeños entre los torneos de LIFIPA, LISFI, APLAFI, LAFIR y Liga Amateur. El espectáculo también incluye campeonato para Juveniles, en este caso, con la Liga Amateur Platense (otras 6.000 almas) y la Liga Ensenadense (1.400 inscriptos). Cabe destacar que en el cálculo numérico de los jugadores de la primera Liga amateur de la ciudad, se tomaron en cuenta los 30 clubes que se esperan para el año próximo con sus 8 categorías (Prenovena, Novena, Octava, Séptima, Sexta, Quinta, Cuarta y Tercera).

Las ligas “chicas”

Por orden de antigüedad (de fundación), vayamos a las ligas del fútbol infantil. LIFIPA tuvo este año a 3.500 chicos y además a 525 chicas en acción. LISFI entregó 4.200 trofeos hace un puñado de días. APLAFI vio pasar a 3.479, tal precisó su presidente: “son 90 chicos por 40 instituciones”. LAFIR mandó a confeccionar 1.580 medallas que entregó en la fiesta de este año. Por último, la LAPF pasará a tener 3.000 pibes, al sumarse uno nuevo: Polideportivo Gonnet –la institución nº 30-.

Por último, la Liga Ensenadense, última en aparecer, con un torneo de juveniles (7ª, 6ª, 5ª, 4ª) en el que participan las 14 afiliadas. Este paisaje futbolístico lo disfrutan unos 1400 chicos.

Ascendió el Beto Avalos y su ballet

Un real impacto tuvo el primer año de la Asociación Deportiva Beto Avalos en la Liga Metropolitana de fútbol infanto-juvenil. Por sumatoria de puntos lograron el ascenso de la Zona C a la B, pero además en lo individual tuvo a cinco categorías subcampeonas y dos campeonas. “Entramos como la cenicienta y nos convertimos en el lobo. Los de Estudiantes de Buenos Aires nos decían que hicimos algo increíble, porque ellos ya hace 5 años que quieren subir y pese a la historia que tienen no pueden”, confesó a Hoy el profesor Rodrigo Avalos, uno de los hijos de la ex gloria Leandro “Beto” Avalos.