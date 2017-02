Valdez Chamorro sufrió un violento asalto, pero entrenó

En la noche de ayer, el futbolista de Gimnasia, Jorge Valdez Chamorro, fue víctima de la inseguridad. El volante fue interceptado por ladrones cuando se retiraba de la casa de sus padres, ubicada en la localidad de Guernica, luego de disfrutar una cena familiar. En el hecho, el jugador recibió un culatazo y algunos golpes de los malvivientes, mientras robaban sus pertenencias y el automóvil particular en que se transportaba.

A pesar del mal momento y de descansar poco debido al tiempo que llevó realizar la denuncia y los trámites referidos al auto, el jugador estuvo presente en la práctica que desarrolló el plantel en el predio de Hudson.

“La verdad es que fue un susto grande que no pasó a mayores. Me enteré e inmediatamente me puse a disposición de él para que pudiera liberarse rápidamente y llegara a entrenar. Más allá de algún golpe que recibió, pudo practicar. Eso es lo importante: lo material se recupera y poco importa ahora”, le comentó a este medio su representante, Fabio Scandizzo.