"Vamos a construir un equipo ofensivo"











El flamante entrenador fue presentado junto a su cuerpo técnico en el Campus Carlos Timoteo Griguol y habló por primera vez de todo

Comenzó una nueva historia en la vida futbolística de Gimnasia. Acompañado por el presidente albiazul, Gabriel Pellegrino, y por el director de Fútbol, Roberto Depietri, fue presentado en sociedad Mariano Soso como el nuevo entrenador del Lobo por los próximos dos años.

Pasado el mediodía, como estaba previsto, el Campus Carlos Timoteo Griguol lució repleto, con medios de todo el país y varios dirigentes, que presenciaron la asunción de Soso junto a su cuerpo técnico.

El flamante entrenador, que llegó vestido con una camisa blanca, pantalón jean y una campera marrón de cuero, habló por primera vez y detalló la propuesta de su proyecto futbolístico, reconociendo que ya comenzó a trabajar en el diseño del plantel, al tiempo que la tarea en campo está prevista para tener punto de partida el próximo 12 de julio.

En el inicio de la conferencia, Soso expresó: “Primero quiero agradecer a Gimnasia como institución y a la Comisión Directiva por confiar en este proyecto, por darnos el lugar de poder gestionar el destino del primer equipo y proporcionarnos la oportunidad”.

Sin merodear, el extécnico de Sporting Cristal confesó la idea de su proyecto futbolístico: “La identidad y nuestro proyecto de juego es ofensivo. Vamos a construir un equipo que sea protagonista. Para eso es importante construir una estructura sólida en el aspecto defensivo”. Y agregó: “Queremos realizar un trabajo trascendente, conformar un plantel competitivo, desarrollar un modelo con una idea de juego reconocible, con una identidad con la que el hincha de Gimnasia se sienta representado”.

Con respecto a su decisión de dirigir a Gimnasia, Mariano confesó: “Lo más atractivo y convocante fue encontrar a una dirigencia que siente que está fundando un proyecto nuevo, que ha definido un perfil respecto a sus horizontes deportivos y sentí que desde mi humilde lugar puedo articularme con la necesidad que el club está teniendo”.

Asimismo elogió el predio de Abasto: “Es un espacio que todo técnico desearía tener para desplegar un proyecto de trabajo, es un privilegio tener Estancia Chica. Esperamos que potencie las tareas que venimos a ofrecer”.

Admirador de Marcelo Bielsa

Soso no ocultó su admiración por Marcelo Bielsa. “Tengo una matriz muy vinculada a Bielsa. Él alcanzó a mostrar una manera distinta de ver el fútbol y yo me siento identificado con ella. Estoy hecho de un montón de entrenadores, ya que también tengo una valoración importante de otros técnicos como Jorge Sampaoli, no por su actualidad, sino por su recorrido”, finalizó el flamante DT del equipo albiazul.

“Lobos y Chirola son emblemas”

El nuevo entrenador también se refirió al plantel albiazul, al cual ha seguido durante este último tiempo: “El actual plantel de Gimnasia tiene buen material para lograr lo que buscamos como idea de juego. Estoy frente a un equipo bien conformado y con muchas capacidades”.

En cuanto a los referentes, Soso expuso: “Lucas Lobos y Chirola Romero son emblemas del club”. Además, agregó un concepto propio sobre el hincha de Gimnasia: “Respecto al pueblo Tripero, debo reconocer que admiro de verdad su perseverancia y lealtad. Es destacable. A nivel histórico desde lo futbolístico, la etapa de Griguol fue fabulosa. Como también algunos tramos de la era Troglio”. Y finalizó: “Esta es la oportunidad de hacer historia”.