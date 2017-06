“Vamos a tener un muy buen final de Eliminatorias y el mejor Mundial”

Por primera vez, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, habló con un medio de La Plata de manera exclusiva y contó todos los detalles de la nueva Selección y los cambios que tendrá la casa madre del fútbol argentino

Claudio “Chiqui” Tapia estuvo en la fiesta del 130 aniversario de Gimnasia y conversó frente a los micrófonos de este medio, dando de manera exclusiva, por primera vez, una entrevista a un medio local.

El presidente de AFA se mostró confiado respecto al nuevo proceso que comienza la Selección y todo el trabajo que se viene haciendo en relación a la celeste y blanca. “Desde que asumimos, fueron días de mucho trabajo. Estamos cambiando en lo deportivo. La reducción de la sanción a Messi fue una negociación muy dura, y la salida de Bauza y la llegada de Sampaoli no fueron fáciles”. La Selección no está bien ubicada en la tabla de posiciones de las Eliminatorias y esto llevó a que la dirigencia tomara el toro por las astas. “La situación deportiva no era la mejor, recién el miércoles pudimos firmar con Sampaoli, y ahora en la gira va a poder trabajar con el grupo de cara a las Eliminatorias”, afirmó el dirigente.

Hoy, Argentina se encuentra en zona de repechaje y Tapia es el primero en tener fe respecto a lo que se hará en esta nueva etapa. “Tengo mucha confianza en que vamos a ir al Mundial. Por eso asumimos este compromiso con el Comité Ejecutivo y estamos convencidos de que vamos a tener un muy buen final de Eliminatorias y el mejor Mundial”.

Se avecinan cambios en toda la estructura de las juveniles en la Selección, la llegada de Verón como encargado del área “será después de la gira de la mayor por Australia y se conocerá todo el grupo de trabajo”.

En relación a los cambios que se vienen en la casa madre del fútbol argentino, no mostró dudas y se notó muy confiado: “El cambio, consecuencia de todo el trabajo que estamos haciendo, se va a ver en el torneo que viene. Sin embargo, no solo depende de lo que hagamos los dirigentes y de lo que será la Superliga, también de los organismos de seguridad que muchas veces quieren programar los partidos a las 11 de la mañana”.

El trabajo será en conjunto, no dependerá de la AFA solamente, “queremos juntarnos todos, la gente de la televisión, de seguridad y los dirigentes para que todo sea más ordenado y que todos nos comprometamos con lo que vamos a hacer cada uno para mejorar el fútbol argentino”, concluyó.

La vuelta de los visitantes hoy parece imposible, pero en un futuro podría ser viable. “Cuando se tome la decisión, no tiene que ser como un parche, tiene que ser firme. Queremos estar todos tranquilos y que la familia pueda volver a la cancha. Igualmente, el primer objetivo es lograr un orden en el torneo y después trataremos el tema de los visitantes”, finalizó.