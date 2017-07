“Vengo a triunfar con la camiseta de Gimnasia”

Diego Nicolaievsky, volante que se sumará a la pretemporada del Lobo tras su paso por Israel, dialogó con este medio y expresó estar preparado para pelear un lugar en el equipo de Mariano Soso

Así como en la vida, el fútbol también da revancha. Tras su debut en Primera división con Gimnasia en 2014, Diego Nicolaievsky, mediocampista zurdo, partió a préstamo a Almagro y luego a Israel en busca de minutos y rodaje futbolístico.

Hoy se encuentra nuevamente en el país y, a pedido de la Comisión Directiva, será parte de la pretemporada del Lobo, aunque su estadía en el club dependerá de la decisión del nuevo cuerpo técnico, a cargo de Mariano Soso.

El volante con capacidad ofensiva, que mantiene contrato por un año más con Gimnasia, es consciente de que no será fácil insertarse nuevamente en el fútbol argentino. Sus buenas presentaciones en el Maccabi Herzliya, que milita en la Segunda división de Israel, le dieron la confianza a Diego que no tuvo en el Lobo.

Lleno de sueños y un poco más maduro como jugador, Nicolaievsky dialogó con este medio y confesó sus ganas de ser parte del nuevo proyecto futbolístico que encabezará el próximo semestre el conjunto albiazul.

—¿Cómo te encuentra esta nueva oportunidad?

—Muy bien. Desde el día en que volví, sabía que tenía que pelearla. Tengo que mostrarle al técnico por qué me tengo que quedar, estoy muy ilusionado y trabajando todos los días por eso.

—¿En qué posición venías jugando?

—En Israel siempre jugué cerca del número cinco, de interno, aunque con variados esquemas. Soy un jugador que se amolda a varias posiciones, puedo hacerme cargo del juego ofensivo, ya que me gusta arriesgar.

—¿Conocés a Mariano Soso?

—Lógicamente me interioricé de cuál era su idea de juego y qué era lo que había hecho. Sé lo bueno que hizo en Perú, que es un DT ofensivo, y quiero demostrarle que de mitad para adelante soy un jugador que le gusta tomar riesgos. Me estoy preparando para no perder el tiempo, ponerme al 100% y demostrarle que puedo ser un jugador importante.

—¿Tus deseos y objetivos?

—A mí me queda un año de contrato en Gimnasia, tengo opciones para volver a Israel, pero no pienso en eso, ya que estoy apostando mucho a quedarme, sé que depende de mí. Tengo los objetivos claros. Vengo a triunfar con la camiseta de Gimnasia.