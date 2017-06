Verón está decidido a seguir un período más

Lo dijo ante un círculo íntimo de allegados y resta definir si lo hará como presidente o vice. Terminará el estadio y trabajará para formar un equipo competitivo que no pierda el protagonismo

Juan Sebastián Verón confirmó, en las últimas horas, que su inminente asunción como flamante secretario de Selecciones Juveniles y vicepresidente de la Comisión de Selecciones Nacionales en la AFA no le impedirá seguir ligado a Estudiantes por un período más como dirigente.

Si bien la Brujita no afirmó que se presentará en las próximas elecciones como cabeza de una lista única, lo cierto es que lo hará en el primer o segundo lugar del futuro gobierno. De esta manera, Estudiantes no se privará de contar por tres años más con el hombre que volvió al club en 2006 y llevó al equipo a ganar un campeonato después de 23 años.

El anuncio fue dado ante el círculo íntimo del actual presidente. En este marco, sus más fieles allegados le manifestaron la necesidad de que siga vinculado a la institución con un cargo de importancia en el futuro gobierno, dado el calendario deportivo e institucional, cargado de compromisos para el final de 2017 y el comienzo de 2018.

“Quiere terminar el estadio y trabajar en un equipo competitivo que no pierda el protagonismo que alcanzó el club en los últimos años. Lo más difícil es eso: no perder lo que se logró. Y entendemos que sin él sería imposible mantener a Estudiantes en semejante nivel de exigencia”, reveló una de las fuentes consultadas que, si bien no integra la actual comisión directiva, es una persona de extrema confianza de la Brujita y supo formar parte de la historia albirroja en momentos importantes de la entidad.

Tapia lo espera en la AFA

De regreso en la Argentina, luego de acompañar a la Selección de Jorge Sampaoli, Claudio “Chiqui” Tapia le pondrá fecha entre hoy y mañana a la presentación de Verón en lo que respecta a sus dos nuevas funciones en la AFA. La misma podría llevarse a cabo, a través de una conferencia de prensa, el martes de la semana que viene en el predio afista y la Brujita será protagonista principal.