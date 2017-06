Conferencia de prensa en City Bell

Verón: "estoy con bronca por todo lo ocurrido"

El presidente de Estudiantes de La Plata habla en conferencia de prensa este mediodía tras conocerce la pronta salida de Lucas Nardi, quien había asumido esta semana en manera interina la dirección técnica del plantel profesional.

"No comparto en nada lo que pasó, tomamos esta desición para preservarlo", arrancó diciendo Verón.

Agregó que "me parece raro que salga a luz (por los tuits) ahora algo que es de hace cuatro años"

Tras las primeras frases, el presidente se quebró y con lágrimas en los ojos lamentó todo lo vivido en las últimas horas. "Acá hay un club, una familia, una escuela donde se pregonan otras cosas y no lo ocurrido desde ayer".

Verón, aseguró hoy que le "dan ganas de renunciar" a su cargo, tras confirmar que Lucas Nardi no dirigirá a su equipo.

"No uso redes. Pero vivimos en una sociedad compleja, poco tolerante y enferma. (Lucas) Nardi me dijo que no tuvo nada que ver con el tuit y le creo", añadió el exjugador e ídolo del Pincha.

"Es una situación difícil, para mí difícil de digerir. Nardi no va a dirigir a Estudiantes. Lo hará (Leandro) Benítez. No comparto nada de todo lo que pasó. Me dan ganas de largar todo", afirmó un Verón compungido en conferencia de prensa.