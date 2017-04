Verón piensa en una base de jugadores para Qatar 2022

La Brujita acelera la preparación en La Plata para estar ante Barcelona de Ecuador, pero sigue de cerca a los equipos juveniles argentinos. El plan para renovar la Selección argentina

Con perfil bajo y fuertes convicciones, Juan Sebastián Verón profundiza el compromiso con la Selección nacional, ya pensando en su futuro.

Todavía en funciones como presidente del Pincha, la Brujita ya les adelantó a sus compañeros de la Comisión Directiva la intención de concretar un desembarco paulatino en los seleccionados juveniles de la AFA.

La semana pasada, en el contexto de las elecciones que se realizaron en el predio de Ezeiza, Verón se convirtió en el principal candidato para asumir el cargo de coordinador general de Selecciones Juveniles. Sin embargo, para hacerlo, debería ponerle punto final a su carrera como jugador, situación que no aparece como algo sencillo en el corto plazo.

De esta forma, mientras se prepara para jugar el martes contra Barcelona de Ecuador, el presidente de Estudiantes comenzará a recorrer el predio de Ezeiza cada vez con más frecuencia. No obstante, según le confiaron a este diario integrantes del gobierno albirrojo, solo asumirá formalmente en funciones como coordinador del fútbol juvenil de AFA una vez que deje de jugar.

Según revelaron las mismas fuentes consultadas, el plan de Verón consiste en impulsar un proyecto a largo plazo que contemple un cambio generacional para la Selección mayor que jugará el Mundial de Qatar 2022. En tal sentido, se buscará comenzar a trabajar desde categorías menores como la 2000, 2001 o 2002, cuyos componentes podrían llegar a nutrir de futbolistas al seleccionado superior dentro de cinco años.

Además, Verón tendría a cargo la elección de los entrenadores del Sub 20, Sub 17 y Sub 15, para los cuales podrían figurar nombres como los de Claudio Úbeda, Gabriel Milito o Eduardo Berizzo. ¿Será con Diego Simeone en la mayor?

El cambio, además, se piensa en la formación educativa, profesional y física de los jugadores, apuntando a un mayor crecimiento del futbolista en su conjunto.

Por lo pronto, al mandatario del Pincha se lo verá cada vez más seguido en la AFA acompañando a Úbeda en las semanas previas al Mundial Sub 20 de Corea del Sur, para el cual el Sifón fue ratificado como entrenador, contando con todo el respaldo del nuevo gobierno de la AFA.