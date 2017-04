Villa San Carlos se prepara para recibir a un viejo conocido

En su trayectoria por el fútbol argentino, Villa San Carlos tuvo encuentros significativos frente a Acassuso que quedaron en la memoria de sus simpatizantes. Mañana, a las 15.30, con arbitraje de Pablo Giménez y televisión de TyC Play, el conjunto dirigido por Facundo Besada chocará ante el equipo Quemero.

El entrenador del Celeste le anticipó a El Clásico que realizará cambios con respecto a la formación que cayó ante Comunicaciones. Uno será de manera obligada, por la lesión de Emmanuel Tarabini, y las otras variantes serán tácticas. El central ex-Pincha, Emanuel Ávalo Piedrabuena y Joaquín Romea saldrían del equipo para dejarle el lugar a Luciano Machín, Nicolás Cabrera y Cristian Campozano, respectivamente.

La tabla de posiciones refleja la actualidad de ambos equipos. Respecto a los promedios, San Carlos compite con Deportivo Español, Acassuso, Excursionistas y Talleres de Remedios de Escalada.

Camba quiere seguir con la levantada

El Rojo visitará mañana a El Porvenir desde las 15.30, con arbitraje de Damián Rubino. Cambaceres deberá seguir con la levantada, ya que aún sigue en posición de descenso directo y está a dos puntos de Argentino de Merlo.

Por su parte, Ricardo Kuzemka todavía no definió los once que enfrentarán al equipo de Gerli. Lo cierto es que, como anticipó este medio, Brian Martínez y Juan Vinaccia arrastran dolencias lumbares. En tanto, Lucas Villar se repone de una gripe y Enzo Caroccia, que fue expulsado, no será de la partida.