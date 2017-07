“Vine a Gimnasia porque las exigencias son altas”











Nicolás Colazo, quien realiza un trabajo especial para ponerse a punto físicamente, reveló las razones que lo impulsaron a optar por el Lobo ante otras propuestas. “El llamado de Soso fue clave”, aseguró

Nicolás Colazo ya es uno más del plantel de Gimnasia. El volante zurdo que arribó proveniente de Boca se insertó con facilidad en el grupo y, desde la semana pasada, trabaja intensamente en el predio Sofitel Los Cardales para ponerse a punto a la par de sus compañeros.

Por tal motivo, en el entrenamiento matutino de ayer, el jugador fue sometido a pruebas de fuerza y salto que estuvieron monitoreadas por un software instalado en una computadora que registró todos los datos. “Arranqué una semana más tarde, pero estuve entrenando todo el fin de semana. Ya estoy trabajando junto al grupo. Físicamente me siento bien, pero obviamente con la pelota todavía me falta un poco, aunque estoy buscando llegar de la mejor manera al inicio del torneo, que es lo más importante”, explicó tras la práctica.

“El fútbol de Australia no llega a la Argentina pero es muy competitivo y se encuentra en un crecimiento permanente. Me tocó jugar la mayoría de los partidos de titular y, aunque terminé en mayo, seguí entrenando para no perder ritmo de competencia”, agregó en referencia a su estado.

A días del primer encuentro amistoso (será el próximo sábado ante Villa San Carlos), Colazo expresó sus preferencias en relación a su puesto: “Naturalmente, soy volante ofensivo, pero puedo moverme en cualquier puesto sobre la banda izquierda. Me adapto sin problemas. En Boca jugué en varias posiciones y siempre me sentí cómodo. Lo que me pida el entrenador estará bien”.

Por último, el mediocampista se refirió a los motivos que lo impulsaron a elegir la propuesta de Gimnasia: “El llamado de Soso fue clave. Es un técnico joven que trabaja muy bien y tiene una idea de juego clara, la cual me manifestó desde el primer día. Además, Gimnasia es un verdadero desafío, ya que las exigencias son altas. Me gustó el club, la propuesta y el proyecto que me explicaron, algo que comprobé en estos primeros días. Pude captar rápidamente cuál es el deseo del hincha, que es similar a lo que deseamos todos”.