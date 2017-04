Volver a empezar

El sol asoma iluminando el frente del departamento del centro platense. Juan Ignacio Cavallaro aprovecha el descanso y se alista para ir al Country, en la previa a una nueva concentración.

La grave lesión en la rodilla ya es parte del pasado y el último jueves de abril lo encuentra con la esperanza renovada. Distendido, predispuesto y locuaz, el volante ofensivo del Pincha recibió a diario Hoy y, en el contexto del último desayuno en su casa antes de enfrentar a Independiente, reveló los detalles de una recuperación récord, que en menos de cinco meses lo tiene de nuevo en carrera tras haberse roto el ligamento lateral interno y el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha.

—¿Cómo te sentís en esta vuelta al fútbol?

—Volver a concentrar genera nervios, ansiedad, pero es agradable sentir estas cosas. Eran momentos que había perdido.

—¿Esperabas una recuperación tan rápida?

—Hubiera preferido no jugar hasta junio, porque la habilitación llegó por una desgracia de un compañero.

—¿Te costó la recuperación?

—Los primeros dos meses fueron difíciles, no podía caminar. Después los días se volvieron más lindos, yendo al gimnasio, corriendo y teniendo contacto con la pelota. La recuperación fue buena, en concordancia con los tiempos estimados por los médicos.

—¿Estas situaciones ayudan a madurar?

—Uno crece después de estas lesiones. Sirven para darse cuenta de muchas cosas y valorarlas.

—¿Se puede tomar algo positivo de todo esto?

—La vida nos da golpes que ayudan a madurar.

—¿Cómo te enteraste de la habilitación?

—Nelson (Vivas) me dijo que se abrió la chance por la lesión de (Nicolás) Talpone. Me sorprendió que me tuviera en cuenta, porque yo venía sin competencia. Se la jugó por mí y espero responderle dentro de la cancha.

—¿Estudiantes sigue con chances?

—Estamos vivos en el campeonato, todavía tenemos que enfrentar a Boca. En cuanto a la Copa Libertadores, vamos a ir a Colombia a buscar un resultado positivo para seguir prendidos en el Grupo 1.

—¿Pretendés seguir en el Pincha?

—Mi pase pertenece en parte a San Lorenzo y en parte a Unión, pero mi deseo es quedarme en Estudiantes: me siento cómodo y valorado.

La vida lo puso a prueba e hizo una recuperación récord

En el fútbol del siglo XXI, hasta las peores lesiones pueden recuperarse en tiempo récord. Este es el caso de Juan Ignacio Cavallaro, quien el 14 de diciembre del año pasado sufrió una grave lesión en la rodilla derecha que obligó al club a tener que reemplazarlo para jugar el campeonato local.

En otros tiempos, la rehabilitación del jugador hubiera demandado entre seis y siete meses. Para el caso, vale el ejemplo de Martín Palermo, quien a fines de los 90 sufrió una lesión parecida y regresó a las canchas siete meses después, a mediados de 2000, en un partido por la Copa Libertadores ante River.

El trabajo de los médicos y kinesiólogos de Estudiantes, sumado a las nuevas técnicas de rehabilitación, le permitirán a Cavallaro saltar a la cancha en el segundo tiempo esta noche frente a Independiente, siempre y cuando Nelson Vivas lo considere conveniente.

30 Jugadores utilizó Nelson Vivas

En el marco del campeonato local, el entrenador de Estudiantes, Nelson Vivas, dispuso la participación de 30 jugadores en lo que va de la temporada, incluidos muchos jugadores de las divisiones inferiores.

El dato no tiene en cuenta la Copa Libertadores, donde podrían incluirse Juan Sebastián Verón y Javier Iritier.