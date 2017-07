“Volví a sentir lo mismo que en Estudiantes”

El exdefensor del Pincha, campeón de la Copa Libertadores 2009, obtuvo el ansiado regreso a la máxima categoría con el equipo de San Martín y, en contacto con El Clásico, contó el sacrificio que debió hacer para reinsertarse en el fútbol de élite

El Colorado Germán Ré, quien integró el equipo de Estudiantes campeón de la Copa Libertadores 2009, obtuvo el domingo el ascenso a Primera división, tras siete años, con un club tradicional de la Argentina: Chacarita.

El defensor, en diálogo con este medio, repasó la campaña con el Funebrero, parte de su carrera y reveló a qué le hizo acordar el logro que consiguió en el equipo de San Martín.

—¿Merecían volver a Primera?

—Por lo hecho, sí. Al principio de la temporada tuvimos muchas distracciones en defensa, sobre todo en partidos que arrancábamos ganando y terminábamos empatando o perdiendo. Después de haber realizado un gran torneo, es merecido el ascenso.

—¿En lo personal, cómo lo viviste?

—Hice un sacrificio grande para volver a jugar al fútbol. En Atlético de Rafaela no me había ido muy bien, me fui por la puerta de atrás. Lo del domingo lo sentí más intensamente porque estoy más grande (risas) y lejos de la familia. Cumplí un sueño. Todo esfuerzo tiene su logro, por eso tanta emoción. Volví a sentir lo mismo que en Estudiantes, como cuando salimos campeones.

—¿Qué análisis hacés de la temporada?

—No empezamos bien. Sobre el final ganamos varios partidos seguidos. Brown nos llevaba muchos puntos de ventaja, pero hubo tres partidos entre semana que ganamos y, de esa forma, pudimos acercarnos.

—¿Cuál fue la clave?

—Nunca renunciamos al juego que propuso Gastón Coyette (el entrenador). Esta idea de juego nos gusta mucho. Además, teníamos al goleador (por Rodrigo Salinas). Por eso estamos en Primera.

—¿Cómo asimilaste la idea de juego del DT?

—De forma positiva, aprendimos mucho todos, sobre todo los más grandes. Fue un paso hacia adelante en mi carrera; con la llegada de Coyette nos potenciamos. Opté por quedarme y me salió bien.

—¿Vas a seguir en Chacarita?

—La intención es continuar. Hay que ver si quieren que siga. Estamos hablando, pero todavía no hay nada. Lo más firme que tengo es seguir acá.

—¿Te llamaron muchos de La Plata?

—Recibí muchos llamados de compañeros y amigos de la vida en La Plata. Me pusieron muy contento. Estoy muy orgulloso de haber pasado por Estudiantes. Dejé muchos amigos en el club y en la ciudad. Siempre me apoyaron y estuvieron presentes.

—¿Cómo es jugar con Oroz, el volante que le interesa a Gimnasia?

—Él y Salinas son muy profesionales, más allá de lo que muestran en el campo. Además, son grandes personas. Les va a ir bien en el club que jueguen.