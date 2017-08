Vuelve al trabajo y pone el foco en San Martín

Luego del empate ante Defensa y Justicia, en el segundo cotejo amistoso de la pretemporada, y tras disfrutar el fin de semana libre, el plantel de Gimnasia retomará hoy los trabajos.

De acuerdo al cronograma planificado por el cuerpo técnico, los jugadores fueron citados para comenzar las tareas a las 9, luego del desayuno previsto para las 8.30. Los trabajos servirán para delinear el equipo que mañana enfrentará desde las 10, en el predio de UTA, en Moreno, a San Martín de San Juan a puertas cerradas.

Por otra parte, a las 11 en un clínica privada de La Plata, le practicarán estudios por imágenes a Nicolás Benavídez, quien ante el Halcón sufrió un esguince grave en la rodilla izquierda

Definen el futuro de Mendoza

Firmadas las rescisiones de Dardo Miloc y Pablo Vegetti, la dirigencia de Gimnasia buscará resolver la situación de Javier Mendoza. El volante zurdo entrena apartado con los jugadores que no son tenidos en cuenta por Mariano Soso y, por el momento, no ha podido avanzar con los clubes que mostraron interés por contratarlo, habida cuenta que la dirigencia no definió si negociará la rescisión del vínculo, que vence en junio de 2018, o en su defecto si le extienden el mismo y lo ceden a préstamo.

Con este panorama, el grupo empresario que adquirió en su momento el 30% de la ficha ha manifestado su preocupación por el caso del jugador, ya que consideran que sin continuidad se desvaloriza en el mercado.