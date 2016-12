Bachelet se retirará de la política al terminar su presidencia

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció hoy que se retirará de la gestión política una vez que termine su segundo mandato, en mayo de 2018.

"Está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena desde el punto de vista de cargos de representación", subrayó Bachelet en una entrevista que publicó el diario La Tercera.

La jefa de Estado fue consultada acerca de sus planes después de la presidencia y respondió que su proyecto es el de "desenchufarse".

"Tengo ganas de hacer cosas más manuales, creo que aquí en Chile. A mí me encanta cocinar. Pero no he pensado en nada, la verdad. Además, para ser franca, no me atrevo a decir nada", señaló.

"En broma, siempre digo que quiero dedicarme a cultivar tomates, en el sentido de poder meter las manos en la tierra, algo que uno conoce y puede tener el producto que busca", siguió.

Bachelet también se quejó por la persistencia del machismo en su país y dijo que se ha sentido más criticada que otros en el poder por el simple hecho de ser mujer.

En la política, "uno ve mucho más corbatas, ternos, o hippies, pero muchos más hombres que mujeres", consideró.

"Está bien tener mujeres en lugares importantes, pero eso no significa que de manera automática se generen los cambios culturales que permitan que esa cultura sexista y machista que existe en la sociedad chilena pueda cambiar", completó.

Michelle Bachelet asumió por primera vez la presidencia de su país el 11 de marzo de 2006 para un período de cuatro años. Su segundo mandato comenzó en 2014 y culminará en 2018.