China no acudirá a diálogo internacional sobre desarme nuclear

El gobierno chino anunció hoy que no participará en la ronda de negociaciones sobre la prohibición de armas nucleares que comenzará en una semana en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, aunque hizo hincapié en que Beijing "aboga por la total destrucción" de este tipo de armamento.

"Tras una cuidadosa consideración China ha decidido no tomar parte en las negociaciones", señaló en rueda de prensa la portavoz de la cancillería, Hua Chunying, quien subrayó que su país aboga por "mantener los mecanismos internacionales de desarme ya existentes".

"Aunque no participamos, nuestra posición de apoyo a una total prohibición y destrucción de las armas nucleares no ha variado y estamos dispuestos a trabajar con todos para lograr un mundo libre de ellas", afirmó.

Los procesos de desarme, agregó la vocera, implican también la necesidad de "mantener la estabilidad estratégica y la seguridad" a la hora de llevar a cabo los procesos de desarme.

Las negociaciones de Nueva York se celebrarán del 27 al 31 de marzo -con una fase posterior en junio y julio- con el fin de discutir un acuerdo legalmente vinculante que conduzca a la prohibición y total eliminación del armamento atómico.

China, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una de las potencias con arsenal nuclear, junto a los otros cuatro miembros de ese organismo (Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido) además de India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Las declaraciones de Hua se producen un día después que Washington y Beijing no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo responder a la capacidad nuclear de Corea del Norte, y que el presidente Xi Jinping y el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson prometieron al mundo relanzar la relación bilateral.