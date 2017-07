Dura acusación de Donald Trump al diario The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy al diario The New York Times de haber frustrado un operativo para matar al líder del grupo radical Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Baghdadi, aunque no argumentó sus acusaciones.

"El fracasado New York Times frustró un intento de Estados Unidos para matar al terrorista más buscado, Al Baghdadi. (Pusieron) Sus enfermizos intereses por encima de la seguridad nacional", escribió Trump en uno los varios tuits escritos esta mañana.

El presidente estadounidense no dio detalles sobre cómo pudo el rotativo neoyorquino haber desbaratado una operación militar o de inteligencia contra el cabecilla del grupo yihadista.

El pasado 16 de junio, el ministerio de Defensa ruso reveló que Al Baghdadi podría haber muerto el 28 de mayo en un bombardeo de la aviación rusa al sur de la ciudad de Al Raqqa, bastión de los extremistas en Siria, algo que hasta ahora ninguna otra fuente ha podido corroborar.