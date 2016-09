Asís

El Papa Francisco hizo un pedido a los líderes mundiales

El Sumo Pontífice participó de un encuentro interreligioso en Asís y solicitó a los líderes mundiales y religiosos que "no se cansen de buscar caminos de paz".

En el discurso de cierre de un encuentro de tres días, organizado en la ciudad italiana por la comunidad San Edigio, aseguró:"Tenemos sed de paz, queremos ser testigos de la paz, tenemos sobre todo necesidad de orar por ella porque es un don de Dios y a nosotros nos corresponde invocarla, acogerla y construirla cada día con su ayuda".

De la jornada participaron seis premios nobel, políticos y más de 400 líderes religiosos de todo el mundo. Durante la actividad, el Papa expresó: "Hoy el mundo tiene una ardiente sed de paz. En muchos países se sufre por las guerras, con frecuencia olvidadas, pero que son siempre causa de sufrimiento y pobreza".

Asimismo, bregó por los pobres: "Juntos deseamos dar voz a los que sufren, a los que no tienen voz y no son escuchados. Ellos saben bien, a menudo mejor que los poderosos, que no hay futuro en la guerra y que la violencia de las armas destruye la alegría de la vida".

Por último expresó cuál es el significado de la paz: "Paz quiere decir colaboración, intercambio vivo y concreto con el otro, que es un don y no un problema, un hermano con quien tratar de construir un mundo mejor. Aquí, nosotros, unidos y en paz, creemos y esperamos en un mundo fraterno. Deseamos que los hombres y las mujeres de religiones diferentes, allá donde se encuentren, se reúnan y susciten concordia, especialmente donde hay conflictos. Nuestro futuro es el de vivir juntos".