El polémico tuit de Donald Trump contra la CNN

A tan sólo 48 horas del Día de la Independencia, símbolo de la unidad de los americanos, Donald Trump sorprendió con otro tuit que dio que hablar a todo el país. Publicó un videomontaje en su Twitter Personal en el que él mismo aparece como un matón de vodevil golpeando junto a un ring a una persona con el logo de la cadena CNN superpuesto en la cabeza.

Trump dándole una paliza a un periodista de un medio de comunicación crítico, sector que el magnate definió como “enemigo del pueblo americano”.

El tuit se ha viralizado y ha pasado de inmediato del terreno de lo absurdo o cómico al de la crispación política, clima que el presidente abona sistemáticamente, convencido de que la clave que lo llevó a la Casa Blanca y que puede sostenerlo en el poder es la transformación de la política nacional en una permanente reyerta-espectáculo entre su América popular y la América de las élites, encarnada según él por el statu quo político de Washington y los medios de masas. Trump concibe su presidencia como un combate de lucha libre americana.

Un show impostado que excita al público y en el que se debe tomar partido por un luchador: en este caso, el presidente frente a CNN o The New York Times o The Washington Post..., o sintetizando en su jerga: los fake media, o medios mendaces. Fiel a su esquema de pelea de patio de colegio, este domingo por la tarde tuiteaba, reafirmándose en su videomensaje contra CNN y generalizándolo a toda publicación incómoda: "Los medios deshonestos NUNCA nos apartarán de cumplir nuestros objetivos en beneficio de nuestro GRAN PUEBLO AMERICANO".