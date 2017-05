Estados Unidos: tiroteó y asesinó a ocho personas

Ocurrió en Misisipi, en el condado de Lincoln. Un hombre baleó a sus víctimas en tres casas diferentes. Entre los fallecidos, hay un subjefe de la Policía que había ido a investigar uno de esos domicilios

Ocho personas fueron asesinadas durante un tiroteo ocurrido en un área rural del Estado de Misisipi, en el condado de Lincoln. Entre los muertos, hay un subjefe policial de ese lugar. Las autoridades, no sin dificultad, detuvieron al sospechoso, un hombre con antecedentes penales, de 35 años, quien aseguró que buscaba “suicidarse mediante los disparos de un policía”.

El gobierno estatal confirmó los decesos y aseguró que se produjeron en tres viviendas distintas, durante la noche del sábado, en las localidades de Brookhaven y Bogue Chitto. Se desconoce si el sospechoso, identificado como Willie Cory Godbolt, conocía de antemano a las víctimas.

El sospechoso, que durante el incidente también tomó temporalmente como rehén a un joven de 16 años, tiene un largo historial penal, con acusaciones de robo armado, asalto agravado y manejo de un auto sin licencia, de acuerdo a lo difundido por distintos medios norteamericanos.

Aunque las autoridades no han informado hasta ahora sobre los posibles motivos del atacante, el propio Godbolt dio su versión de los hechos en una entrevista con el diario local The Clarion Ledger. “No valgo para seguir viviendo, no después de lo que he hecho”, afirmó en la entrevista grabada en video, mientras la Policía lo mantenía esposado y sentado en el suelo.

El gobernador de Misisipi, el republicano Phil Bryant, lamentó el tiroteo en un comunicado: “Cada día, los hombres y mujeres que llevan la placa (policial) hacen sacrificios para proteger a sus comunidades”, sostuvo.