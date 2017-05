Francisco y Trump resaltaron la "necesidad de paz" en la reunión cumbre en el Vaticano







El papa Francisco recibió hoy en el Vaticano al presidente de Estados Unidos Donald Trump, en un encuentro a solas de 27 minutos, el primero entre ambos jefes de Estado en el que resaltaron la "necesidad de paz", y tras el cual el estadounidense se comprometió "a leer" la encíclica papal "Laudato Si" sobre medioambiente.

Tras la reunión, el Pontífice le regaló a Trump el tradicional medallón del olivo que simboliza la paz, el mensaje que escribió para las jornadas mundiales de la paz de enero pasado "firmado personalmente", según explicó Francisco, y sus tres libros: las exhortaciones apostólicas Amoris Laetitia y Evangelii Gaudium, y la encíclica Laudato Si.

"Uno es sobre la familia, otro sobre la alegría del Evangelio y el tercero sobre el cuidado del medio ambiente", los describió Francisco. "Voy a leerlo", le dijo Trump.

"Me gusta regalarlo para que sean instrumentos de paz", le dijo el obispo de Roma al explicarle el medallón, en el que el olivo crece en medio de dos pedazos separados de piedra. "Tenemos necesidad de paz" (We can use peace), le respondió el mandatario.

Trump le regaló en tanto una colección de libros de Martin Luther King. "Pienso que le gustarán. Espero que sí", le dijo, antes de soltar su frase final: "No olvidaré lo que me dijo".

"Nice to meet you", lo recibió serio y puntual el pontífice en la Sala del Tronetto, antesala de la Biblioteca donde se reunieron y en la que el Pontífice, antes de iniciar la reunión a solas a las 8.33 locales (3.33 de Argentina), se excusó por su inglés mientras los fotógrafos sacaban las primeras fotos de los dos jefes de Estado frente a frente.

Trump había entrado al Vaticano acompañado por una interminable caravana de 50 autos que desfilaron por Via della Conciliazione hasta llegar a la entrada del Perugino, sobre la Via della Stazione San Pietro, elegida para no molestar a los fieles que como cada miércoles llegan a la Plaza San Pedro para la tradicional audiencia general.

El mandatario estadounidense estuvo acompañado por la primera dama Melania, su hija Ivanka junto a su esposo Jared Kushner; el asesor de seguridad nacional Herbert Raymond McMaster; y el secretario de Estado Rex W. Tillerson.

En el Patio de San Dámaso, donde como es costumbre ante cada visita se izó la bandera del país del visitante, Trump y Melania fueron recibidos por el prefecto de la casa pontificia, Georg Ganswein antes de subir por ascensor al segundo piso, donde se encuentra la Biblioteca.

Ajustada al protocolo, la primera dama lució vestido negro y un velo de raso sobre su cabeza; luego de la reunión el Papa le preguntó: "¿Qué le diste de comer, pizza?", "Sí, pizza". le respondió ella sonriente.

Tras el encuentro con el Pontífice, el mandatario se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin y con el "canciller" de la Santa Sede, el secretario para las relaciones con los Estados monseñor Paul Richard Gallagher, en un encuentro del que participó Kushner, mientras Melania recorría la Sala Regia del Palacio Apostólico.

Luego de la reunión con los referentes de la diplomacia vaticana, la familia Trump visitará la Capilla Sixtina y luego la Basílica de San Pedro.

Tras ver al Pontífice, la primera dama visitará el hospital pediátrico del Vaticano, el Bambino Gesù (Niño Jesús), fundado en 1869 y dirigido por la italiana Mariella Enoc.

Después está confirmada la visita de Ivanka, convertida al judaismo, a la comunidad San Egidio, el grupo católico ubicado en el Trastevere romano que ayuda al Papa en la acogida de refugiados y ha establecido los "corredores humanitarios" para su llegada segura a Italia desde Oriente y África.

También acompañaron al mandatario el director de comunicaciones Hope Hicks, el asistente y director de Social Media Daniel Scavino, el director del Consejo Nacional Económico Gary Cohn, el encargado de negocios de la embajada ante la Santa Sede Louis Bono, la asistente para temas de seguridad nacional Din Powell, el asesor de Trump Keith Schiller y una intérprete.

Trump llegó a Roma anoche en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluye francotiradores y perros busca explosivos en varios puntos de la ciudad, previendo los largos desplazamientos que hará la comitiva norteamericana antes de la partida del mandatario hacia Bruselas a las 13.30 de Italia..

El encuentro de este miércoles se da 19 meses después de la última reunión entre el Pontífice y el ex inquilino de la casa Blanca, Barack Obama, en lo que fue la trigésima reunión entre jefes de los dos Estados: 20 en la Santa Sede y 10 en Estados Unidos. La primera reunión entre Jorge Bergoglio y Obama había sido una larga charla de 50 minutos el 27 de marzo de 2014.