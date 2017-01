Manifestación contra el Presidente

Más de 500.000 mujeres marchan en EE.UU y otras ciudades del mundo contra Trump





Este sábado en Washington y otras ciudades del mundo, fueron miles de mujeres las que se concrentraron para demostrarle a Donald Trump que no las callarán durante los próximo cuatro años.



"Marchamos por el núcleo moral de nuestra nación, contra el cual nuestro nuevo presidente libra una guerra", dijo la actriz América Ferrara en el acto principal frente al Capitolio. "Nuestra dignidad, nuestro carácter, nuestros derechos han sido atacados y una plataforma de odio y división tomó el poder ayer. Pero el presidente no es Estados Unidos… Nosotros somos Estados Unidos y estamos para quedarnos".

Las mujeres alzaban carteles con frases como "Las mujeres no retrocedemos" y "Menos miedo, más amor", además de otros que criticaban las posiciones de Trump sobre el aborto, la salud, la diversidad y el cambio climático.

Desde temprano se advirtieron señales de que las multitudes superarían en número a las que asistieron a la investidura de Trump en la víspera. Funcionarios municipales dijeron que los organizadores de la Marcha de Mujeres sobre Washington habían duplicado su cálculo inicial a 500.000 a medida que crecían las concentraciones y se hacía imposible tomar el metro.

Había manifestaciones de mujeres y diversos grupos en todo el país y en el extranjero.

En Argentina

En Argentina, un grupo de mujeres, y también algunos hombres se sumaron a la manifestación, protestando frente a la embajada de los Estados Unidos con carteles contra el mandatario.

La marcha porteña está compuesta por ciudadanos norteamericanos y algunos argentinos, que portaban carteles similares a los que llevan los protestantes en Washington: "Not my president" (No es mi presidente); "Love trumps hate" (el amor vence al odio).

Además, alguno vinculaba a Trump con el presidente Mauricio Macri, y criticaban a ambos.

En Sydney, Australia, miles de personas marcharon en solidaridad a través del parque Hydede la ciudad. Un dirigente dijo que el odio, los prejuicios y el racismo no son problemas exclusivos de Estados Unidos.

En Praga, cientos de personas se concentraron en la Plaza Wenceslao a pesar del frío intenso con retratos de Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, y banderas con leyendas como "Esto es apenas el comienzo".