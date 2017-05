México: acribillan a sangre fría a un periodista en el estado de Sinaloa





Javier Valdez Cárdenas fue acribillado a balazos este lunes en el estado de Sinaloa, al norte de México. En el lugar se encontraron al menos 12 casquillos de bala, y es el sexto periodista asesinado desde principios marzo en ese país asechado por el narcotráfico.

“Ser periodista es como formar parte de una lista negra. Ellos van a decidir, aunque tú tengas blindaje y escoltas, el día en que van a matar. Si lo deciden lo van a hacer, no importa si tienes o no protección. No hay condiciones para hacer periodismo en México, las balas pasan demasiado cerca”. Con esa frase, se refería tiempo atrás el propio periodista a la situación que se vive en México.

Su asesinato se da en medio de una creciente ola de crímenes contra la prensa que motivó a que México sea calificado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Valdez Cárdenas fue uno de los fundadores del semanario Ríodoce de Sinaloa, cuyas instalaciones ya habían sido atacadas años atrás. También era corresponsal del diario nacional La Jornada y autor de varios libros, entre ellos "Narcoperiodismo" y "Miss Narco".

El periodista fue asesinado en la colonia Jorge Almada, en donde testigos señalan que sujetos encapuchados lo bajaron del vehículo Toyota Camry color tinto, modelo 2012 para después emprender la huida a bordo del mismo. El cuerpo sin vida de Javier Valdez quedó en la calle.

Sus últimos libros -se informó- fueron “Huérfanos del narco”, en el que abordó el tema de las víctimas del narcotráfico y “Narcoperiodismo", en el que describió las dificultades de la prensa que cubre el narcotráfico.

